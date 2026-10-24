На Мальті завершився фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення-2026. Після оголошення оцінок національних журі та голосів глядачів переможницею стала представниця Вірменії Naré з піснею “BOO!”.

Про це стало відомо під час прямої трансляції конкурсу.

Дитяче Євробачення-2026: результати фіналу

Виконавиця з Вірменії Naré загалом отримала 202 бали: 103 від журі та 99 від глядачів.

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До трійки лідерів увійшли представники Іспанії (184 бали) та Франції (165 балів).

Україну на цьогорічному конкурсі представляла Еріка Колесніченко. За свій виступ із композицією Not A Lullaby (НЕ колискова) вона отримала від національних журі 38 балів, глядачі додали ще 68 балів.

За результатами голосування українська учасниця набрала загалом 106 балів і посіла дев’яте місце.

Що відомо про Naré – переможницю Дитячого Євробачення 2026

Naré (Наре) — тринадцятирічна виконавиця з Єревана. Вона з раннього дитинства займається співом і танцями. Дівчина вже встигла взяти участь у мюзиклах, телешоу та популярних музичних проєктах Вірменії.

Naré чотири рази брала участь у національному відборі на Дитяче Євробачення, і з останньої спроби таки отримала можливість представляти Вірменію на пісенному конкурсі.

Її пісня BOO! (Бу!) поєднує жартівливі вигуки, гру в хованки та відчуття, ніби хтось стежить за героїнею. Однак виконавиця перетворює усі страхи на веселу гру.

Що відомо про Еріку Колесніченко – представницю України

Еріка Колесніченко – юна співачка з Білої Церкви, яка почала займатися вокалом у шестирічному віці. Окрім музики, дівчина захоплюється театром і вже приміряла на сцені образи Круелли, Малефісенти, Мері Поппінс та Ваяни.

Дівчина також цікавиться верховою їздою. Еріка має власного коня на ім’я Оскі.

Співачка має досвід участі в конкурсах: вона стала лауреаткою першої премії міжнародного вокального змагання в Литві та здобула призові місця на низці всеукраїнських фестивалів.

Композицію Not A Lullaby, з якою Еріка виступила на Дитячому Євробаченні, написала Світлана Тарабарова.

Пісня закликає слухачів прокинутися, бути сміливими та вірити у власні сили. Її задум – не просто музичний виступ, а звернення до аудиторії із закликом діяти й не боятися заявляти про себе.

Фінал Дитячого Євробачення-2026 відбувся в суботу, 24 жовтня, на Мальті. За перемогу змагалися представники 16 країн, серед яких була й Україна.

Еріка Колесніченко виступила під номером 11.

Минулого року перемогу на Дитячому Євробаченні здобула представниця Франції Лу Дельоз із композицією Ce Monde.

Україну на Дитячому Євробаченні-2025 представляла Софія Нерсесян із піснею Мотанка. За підсумками голосування вона посіла друге місце.

Фото: скриншот з відео виступу представниці Вірменії

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