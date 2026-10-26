Голлівудський актор Бред Пітт зробив відверту заяву про виснажливий шлюборозлучний процес з колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

Бред Пітт зізнався, хто з оточення допоміг йому пережити складний період життя.

Бред Пітт розповів, як пережив розлучення з Анджеліною Джолі

За словами Бреда Пітта, під час конфлікту та розриву з родиною він був змушений шукати опору в близькому оточенні.

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Серед тих, хто простягнув йому руку допомоги, виявилися його давні колеги та друзі: Джордж Клуні, Бредлі Купер, Леонардо Ді Капріо, Метт Деймон, а також колишня дружина Дженніфер Еністон.

— Коли я думаю про похмурі дні, то, безумовно, найбільше покладався на близькі стосунки. Друзі, дорогі близькі друзі — жменька з них — близька родина, і я дуже відкрито розповідав про свою боротьбу. І можливість бути таким вільним з людьми, які тебе люблять і підтримують тебе, і яких ти любиш у відповідь, — це все. Це все, — зізнався Бред Пітт.

Нагадаємо, що офіційне розлучення Джолі та Пітта було остаточно оформлене у грудні 2024 року після тривалого судового процесу.

Початком розколу став інцидент 14 вересня 2016 року під час перельоту, коли Пітта звинуватили у словесній та фізичній агресії до своєї дитини.

Хоча розслідування ФБР та соціальних служб не виявило підтверджених фактів жорстокого поводження, Джолі подала на розлучення через кілька днів після цієї події.

Попри те, що судові процеси спричинили складний розрив стосунків із дітьми, які один за одним відмовляються від його прізвища, зараз Бред Пітт почувається значно краще.

Наразі Бред Пітт перебуває у стосунках із 33-річною дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон.

Пара проживає разом у Каліфорнії та регулярно з’являється разом на публічних заходах.

Джерело : The Sun

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