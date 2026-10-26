Українська співачка та фронтвумен гурту Onuka Ната Жижченко відверто розповіла, чому ухвалила рішення залишатися з родиною в Україні та не вивозити дітей за кордон, попри щоденну небезпеку та воєнні загрози.

Про це Ната Жижченко розповіла в програмі Тур зірками на Люкс ФМ.

Onuka розповіла, чому не вивозить дітей з Києва під час війни

За словами Нати Жижченко, її малеча практично не знає, яким буває життя без повітряних тривог, вибухів та постійного відчуття небезпеки, адже зростає безпосередньо у цих умовах.

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— Краще обстрілів не було б, але мені легше уявити їх тут у цій реальності, ніж десь в еміграції. Вони не знають іншого. Старшій дитині не було й двох років, коли почалася війна, а друга вже народилася й першу ніч провела в укритті пологового будинку — знала, куди йде, — зазначила Ната Жижченко.

Onuka переконана, що сприйняття війни дітьми переважно залежить від того, як поводилися й реагували на обставини самі батьки.

— Як на мене, діти не знають реальності до і як це бути без тривог, не знають світу, де ти просто можеш планувати. Вони почуваються в цьому настільки гармонійно, наскільки батьки це реалізовують. Якщо вони панічно бояться, то звісно, таким сім’ям краще, якщо є можливості, не бути присутніми в такій атмосфері, — додала ONUKA.

Нагадаємо, Ната Жижченко та її чоловік, саундпродюсер і музикант Євген Філатов, виховують двох дітей — шестирічного сина Олександра та трирічну доньку Ліну.

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