На телеканалі СТБ вийшов четвертий випуск проєкту Зважені та щасливі-2026. Цього тижня учасники боролися за бонусні кілограми, а тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков перевіряли, наскільки добре знають можливості своїх команд.

Хто переміг у випробуваннях, які результати показали учасники на зважуванні та хто покинув проєкт 25 жовтня — читайте далі.

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Четвертий тиждень проєкту на телеканалі СТБ розпочався з командного конкурсу, в якому результат залежав не лише від фізичної підготовки учасників, а й від стратегії тренерів.

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Марина Боржемська та Олексій Новіков обирали підопічних для чотирьох випробувань і робили ставки на їхні результати. Команда, яка набрала найбільше балів, отримувала бонус — мінус 2 кг на фінальному зважуванні.

У першому випробуванні учасники переносили спортивні диски, намагаючись якнайшвидше зібрати 150 кг. Найкраще із завданням впорався Богдан із жовтої команди, принісши їй перший бал.

Другий конкурс передбачав будівництво вежі з коробок. Цього разу ставка Олексія Новікова виявилася вдалою, тому сині зрівняли рахунок — 1:1.

У третьому випробуванні учасники змагалися на бігових доріжках. Тренери мали вгадати, хто із суперників першим зійде з дистанції. Однак обидва прогнози виявилися хибними, тож рахунок не змінився.

Вирішальний конкурс перевіряв координацію та синхронність учасників. Командам потрібно було виконувати кроки на степ-платформах, не збиваючись із ритму. Ставка Марини Боржемської на 350 кроків зіграла, забезпечивши жовтим перемогу.

У підсумку жовта команда виграла конкурс із рахунком 2:1 та отримала бонусні мінус 2 кг на зважуванні.

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За результатами четвертого тижня жовта команда схудла на 12 кг, а синя — на 21 кг.

З урахуванням бонусу результат жовтих становив мінус 14 кг, або 1,56% від загальної ваги команди. Водночас сині втратили 2%, тому саме вони здобули перемогу на зважуванні.

Жовта команда опинилася під загрозою вибування та мала шляхом голосування визначити, хто залишить шоу.

За підсумками четвертого випуску Зважені та щасливі 2026 від 25 жовтня проєкт покинула Софія Горб.

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Дівчина, яка до проєкту працювала майстринею манікюру, бореться із зайвою вагою з дитинства. На проєкт дівчина прийшла з вагою 131 кг і прагненням схуднути на 69 кг, щоб покращити здоров’я, стати впевненішою в собі та знайти кохання.

Джерело : СТБ

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