Уже з 26 жовтня о 20:00 на телеканалі ICTV2 стартує довгоочікуване продовження популярного комедійно-пригодницького роуд-муві АТП Перевізники.

Це захоплива історія про невтомних водіїв-напарників Артема Горбача та Семена Зозулю з автопідприємства Рапід-Транс.

Щорейсу напарники потрапляють у нові пригоди: змагаються із бандитами та шахраями, рятують бізнес від нечесного конкурента і намагаються налагодити власне особисте життя.

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На екрані на глядачів чекає яскравий мікс екшну, детективу та кримінальних розбирань. Факти ICTV зібрали сім найцікавіших фактів про те, що відбувалося на знімальному майданчику, коли вимикалися камери.

1. Зірковий каст та нові обличчя

У роуд-муві зібралося справжнє сузір’я українських акторів. Головні ролі екранних водіїв виконують В’ячеслав Довженко та Володимир Гладкий.

Також у серіалі знімаються: Віра Кобзар, Дмитро Суржиков, Дар’я Легейда, Анна Гуляєва, Ольга Атанасова, Роман Ясіновський, Артемій Єгоров, Юрій Дяк та фронтмен гурту ТІК Віктор Бронюк.

2. Свята на майданчику: ювілей, весілля та дні народження

Знімальний процес виявився настільки насиченим, що важливі особисті події актори святкували просто на роботі. В’ячеслав Довженко під час зйомок 3 сезону відзначив свій 50-річний ювілей, працюючи пліч-о-пліч зі своєю нареченою Світланою (художницею з костюмів).

Свої дні народження під час зйомок також зустріли Віра Кобзар, Олександр Печериця, Роман Ясіновський та Ольга Атанасова.

А от Володимир Гладкий у короткій перерві між знімальними днями одружився. На весіллі Володимира та його обраниці Наталі були присутні близькі друзі та колеги по цеху: В’ячеслав Довженко зі Світланою, Ярослав Шахторін, Дар’я Петрожицька, Арам Арзуманян, Ксенія Вертинська, Ігор Рубашкін та інші.

3. Зйомки в умовах війни та під ворожими атаками

Усі сезони проєкту створювалися під час повномасштабного вторгнення. Базу Рапід-Транс знімали на території столичного АТП на лівому березі, яке неодноразово зазнавало ударів ворога — цьогоріч частину будівель, автівок та вантажів було зруйновано.

Через повітряні тривоги й обстріли зйомки доводилося переносити або терміново змінювати локації. Одного разу російський дрон вибухнув зовсім поруч із майданчиком. Крім того, діставалося й головним фурам Тьоми та Сьоми — через пошкодження доводилося двічі екстрено змінювати лобове скло.

4. Водійський досвід акторів у реальному житті

Майже всі виконавці головних ролей мають чималий стаж за кермом.

Володимир Гладкий уперше сів за кермо батькового авто в 11 років, у 15 вже мав власні Жигулі, а в студентські роки підробляв таксистом.

Роман Ясіновський також зізнається в любові до водіння та згадує, як колись таксував, аби забезпечити родину.

Анна Гуляєва — зіграла логістку Катю — має понад 15 років водійського стажу.

Ольга Атанасова, яка зіграє водійку фури у 2 сезоні, нещодавно придбала нове авто й активно водить у реальному житті.

А В’ячеслава Довженка патрульні на дорогах досі нерідко плутають із його легендарним персонажем — дільничним Бондарем із серіалу Дільничний з ДВРЗ.

5. Музика, дуети та гонорар на ЗСУ

У 2 сезоні головні герої Тьома і Сьома нарешті заспівають дуетом композицію Кличе нас дорога від грузинського дуету Аца-Баца (ATSA & BATSA). Увесь гонорар за використання цього треку музиканти передали на потреби Збройних Сил України.

Також у нових серіях В’ячеслав Довженко виконає народну пісню Ішло дівча лучками у сучасній обробці, а в такт пригодам лунатимуть треки попвиконавця VAHA.

6. Гримучий мікс жанрів та гумор

АТП Перевізники — це не типова комедія, а динамічне поєднання роуд-муві, екшну, детективу та елементів мелодрами. Герої постійно виплутуються з кримінальних халеп, закохуються та з’ясовують стосунки, але гумор завжди залишається їхньою головною зброєю.

7. Топи на Netflix та любов мільйонів

Прем’єра 1 сезону у 2025 році зібрала біля екранів понад 4 млн глядачів ICTV2. Проєкт швидко увійшов до 10 найкращих серіалів тижня на стримінговій платформі Netflix в Україні та понад тиждень утримував позиції у першій п’ятірці найпопулярніших тайтлів.

Не пропустіть прем’єру 2 сезону серіалу АТП Перевізники — з 26 жовтня о 20:00 на телеканалі ICTV2.

Фото: ICTV2

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