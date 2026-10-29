Данський актор Ніколай Костер-Вальдау прибув із візитом до Києва.

Актор став всесвітньо відомим завдяки ролі Джейме Ланністера у культовому серіалі Гра престолів.

Про візит Ніколая Костер-Вальдау до Києва повідомляє Reuters, видання India Global Review й користувачі Threads.

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У ніч проти 28 жовтня, коли РФ завдала чергового удару балістикою по українській столиці, актор був змушений спуститися в укриття.

Ніколай Костер-Вальдау провів ніч на станції метро Золоті ворота. Відео з актором поширило видання India Global Review.

Перебуваючи в підземці, Ніколай Костер-Вальдау закликав міжнародну спільноту не зменшувати увагу та підтримку України.

— Потрібно, щоб люди не забували, що є країна, яка потребує допомоги від міжнародної спільноти. Особливо зараз, коли наближається зима, — наголосив Костер-Вальдау.

Окрім офіційної місії, актора помітили й під час прогулянки містом. Зокрема, Костер-Вальдау відвідав один із закладів відпочинку на київському Подолі.

Одна із користувачок соцмережі Threads виклала спільне фото із зіркою Гри престолів, підписавши його: Звичайні київські будні з Ніколаєм Костером Вальдау.

 

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Костер-Вальдау перебуває в Україні як посол доброї волі Програми розвитку ООН (UNDP), однак офіційна мета приїзду Ніколая Костера-Вальдау до України поки не розголошується.

Нагадаємо, що Ніколай Костер-Вальдау висловлює солідарність з Україною від початку повномасштабного вторгнення та публічно засуджує російську агресію.

У квітні 2022 року Костер-Вальдау приєднався до глобальної ініціативи Stand Up for Ukraine від міжнародної організації Global Citizen, яка залучала кошти на допомогу біженцям та постраждалим від війни українцям.

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