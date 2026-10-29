Помер Патрік Стюарт – витончений актор, який привніс шекспірівський дух у фільми Зоряний шлях і Люди Ікс, здійснивши незвичайне перетворення з ветерана британської театральної сцени на ікону наукової фантастики. Йому було 86 років.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Помер актор Патрік Стюарт

Стюарт помер у середу, 28 жовтня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі після “боротьби з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві”, повідомила його речниця Келлі Буш Новак.

Зараз дивляться

– Останні дні він провів у теплих обіймах родини та друзів, в оточенні живої музики, молитов, сліз, сміху та тих глибоких емоцій, які лише він міг викликати після цілого життя, присвяченого всім нам, – написала Буш Новак. – Ми назавжди збережемо в пам’яті спокійний вираз його обличчя та задумливий погляд – незмінне нагадування про його незламну гідність.

Наприкінці 1980-х років Стюарт мав за плечима десятиліття роботи в класичному театрі Англії, але в Америці залишався маловідомим, коли йому запропонували командувати кораблем Ентерпрайз Зоряного флоту США.

Творчий шлях Патріка Стюарта

Продюсер серіалу Зоряний шлях: Наступне покоління Роберт Джастман випадково потрапив на лекцію в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, де виступав Стюарт.

Він побачив, як актор читає Шекспіра у своїй фірмовій аристократичній манері. Джастман запросив його на прослуховування всупереч бажанню творця Зоряного шляху Джина Родденберрі, який не вважав, що лисий британець може стати обличчям нового серіалу.

Після напруженого процесу кастингу Стюарту вдалося переконати відомого своєю прискіпливістю Родденберрі. Актор підписав довгостроковий контракт на роль капітана Жана-Люка Пікара, вважаючи, що серіал у жодному разі не протримається довше одного сезону.

– Кожна людина, з якою я розмовляв, – агенти, режисери, сценаристи, інші актори, – казали: О, не переймайся шістьма роками. Тобі пощастить, якщо ти протримаєшся до кінця першого року, – згадував Стюарт у 2010 році. – Усі вважали божевіллям намагатися відродити культовий серіал на кшталт Зоряного шляху Вільяма Шетнера та Леонарда Німоя. Тож, дослухавшись до цих порад, я підписав шестирічний контракт.

У статті про затвердження Стюарта на роль газета Los Angeles Times назвала його “невідомим британським шекспірівським актором”.

Брент Спайнер, який зіграв у серіалі андроїда Дейту, власноруч виготовив табличку для розміщення над гримеркою Стюарта. Яскраво-червоними літерами на ній було написано: УВАГА: невідомий британський шекспірівський актор.

Прем’єра Наступного покоління відбулася у вересні 1987 року, через два місяці після 47-го дня народження Стюарта.

Спочатку серіалу було важко завоювати прихильність шанувальників Зоряного шляху, багато з яких вважали новий акторський склад самозванцями, які претендують на чужий трон.

Однак після злетів і падінь серіал досяг нових висот у 1990 році завдяки фіналу третього сезону під назвою Найкраще з обох світів.

У цьому епізоді вперше в історії Зоряного шляху сюжет завершувався на кульмінаційному моменті, залишаючи глядачів у напруженому очікуванні продовження.

Пікара викрали й асимілювали представники інопланетної раси, відомої як Борги. Це був справді шокуючий поворот сюжету, реалізований за десятиліття до того, як подібні прийоми стали звичними для телевізійних серіалів.

Стюарт був у центрі й кількох інших епізодів, які вважають одними з найвидатніших в історії науково-фантастичного телебачення.

Серед них – Підприємство вчорашнього дня 1990 року, присвячений альтернативній часовій лінії, та Внутрішнє світло 1992 року, у якому Пікар прожив ціле життя, хоча в реальності минула лише мить.

Стюарт і його американські колеги стали відомі як один із найзгуртованіших акторських колективів на телебаченні. Проте в перші роки роботи ветерану театру було важко сприймати жарти, які супроводжували звичайний 14-годинний робочий день на знімальному майданчику.

– Ці хлопці навчили мене, що можна добре працювати й водночас добре проводити час, – сказав він у 2013 році. – До того я завжди вважав, що ці дві речі абсолютно не пов’язані між собою.

Наступне покоління завершилося у 1994 році після семи сезонів. Серіал отримав номінацію на премію Еммі в категорії Найкращий драматичний серіал і став основою для створення чотирьох фільмів: Зоряний шлях: Покоління (1994), у якому знявся Шетнер; Зоряний шлях: Перший контакт (1996); Зоряний шлях: Повстання (1998); і Зоряний шлях: Відплата (2002). В останньому фільмі Стюарт протистояв тоді ще маловідомому Тому Гарді, який зіграв молодшого клона Пікара.

Стюарт визнавав, що Зоряний шлях призвів до того, що на ньому закріпилося амплуа певного типу персонажів. Тому, коли в останні роки кінематографічного продовження Наступного покоління йому запропонували роль професора Чарльза Ксав’є у фільмі Люди Ікс (2000), він вагався.

Екранізація коміксів компанії Marvel, Люди Ікс стала новаторським фільмом і допомогла започаткувати нову епоху супергеройського кіно. Стюарт зіграв разом зі своїм давнім другом Ієном Маккелленом, який виконав роль лиходія Магнето.

Актор ще шість разів з’являвся в образі Ксав’є: виконав головні ролі у фільмах Люди Ікс 2 (2003), Люди Ікс: Остання битва (2006), Люди Ікс: Дні минулого майбутнього (2014) та Лоґан (2017), а також зіграв у камео у стрічках Люди Ікс: Початок. Росомаха (2009) і Росомаха (2013).

Багаторічне втілення образів Пікара та Ксав’єра дало Стюарту змогу досліджувати дедалі глибші грані своїх персонажів – можливість, яка випадає небагатьом акторам.

Після 17-річної перерви він повернувся до знайомого світу, щоб зіграти головну роль у серіалі Зоряний шлях: Пікар, який вийшов на стримінговій платформі CBS All Access у січні 2020 року.

Біографія Патріка Стюарта

Стюарт народився 13 липня 1940 року в місті Мірфілд, графство Йоркшир, Англія. Його батьками були Альфред і Гледіс Стюарт. Батько працював різноробом і був ветераном Другої світової війни.

Альфред зловживав алкоголем і кривдив дружину, але не застосовував насильства до трьох синів. Лише через десятиліття Стюарт дізнався, що причиною жорстокої поведінки батька, ймовірно, був недіагностований посттравматичний стресовий розлад.

Будучи наймолодшим у родині, Стюарт постійно відчував страх удома й часто мусив ставати між батьком, який замахувався кулаками, та матір’ю. Досвід дитинства в таких обставинах згодом спонукав його захищати права ветеранів і людей, які постраждали від домашнього насильства.

– Мені вдалося знайти власний прихисток в акторській професії. Сцена була для мене набагато безпечнішим місцем, ніж усе, що доводилося переживати вдома, вона давала змогу втекти від реальності. Я міг стати кимось іншим, опинитися в іншому місці й в іншому часі, – написав він у 2009 році.

У 15 років Стюарт влаштувався на роботу до місцевої газети The Dewsbury Reporter. Йому доручали брати інтерв’ю в родичів, коли в місті хтось помирав. Журналістика виявилася не його покликанням, і більшу частину вільного часу він проводив у театральних гуртках. Зрештою редактор сказав йому, що доведеться обрати між акторством і журналістикою. Стюарт звільнився.

Щоб забезпечувати себе, Стюарт влаштувався продавцем до меблевого магазину, але у 18 років отримав стипендію для навчання в театральній школі Bristol Old Vic. У 26 років він став членом Королівської шекспірівської трупи, з якою провів значну частину 1960-х років, паралельно працюючи з Національним театром.

Після низки ролей у британському кіно й на телебаченні він дебютував у США у фільмі Джона Бурмена про короля Артура Екскалібур (1981). Згодом Стюарт зіграв менестреля Герні Галлека в культовому науково-фантастичному фільмі Девіда Лінча Дюна (1984).

Джерело : NYT, УНИАН

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.