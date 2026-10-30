Церемонія троянд у третьому випуску романтичного проєкту Холостяк пройшла у максимальній напрузі.

Цього тижня головний герой Вʼячеслав Кравцов ходив на побачення, дізнавався нові деталі про дівчат та намагався розібратися у непростій атмосфері, що панувала у будинку.

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Після першої вечірки дівчата вперше заїхали до спільного будинку, проте затишного новосілля не вийшло. Від перших хвилин між дівчатами спалахнула конкуренція та міжособистісні суперечки.

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На деяких героїнь Холостяка чекала перша спільна вечірка, а також виїзне групове побачення.

Чотири дівчини разом із В’ячеславом вирушили на справжню вітрильну регату, де демонстрували азарт, командну роботу та партнерську взаємопідтримку.

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Ще перед ухваленням підсумкового рішення до Вʼячеслава Кравцова завітав ведучий Григорій Решетник.

Він розповів про конфлікти між дівчатами, наголосивши, що Анна Мишак не знаходить спільної мови з рештою дівчат, а непорозуміння вже дійшли до погроз.

— Атмосфера в будинку закаляється. Одна з головних причин — в Ані поки не складаються стосунки з дівчатами, майже з усіма. Я хочу, щоб ти сам зʼясував причину, — зазначив Григорій Решетник.

За підсумками тижня Вʼячеслав Кравцов ухвалив рішення попрощатися одразу з трьома дівчатами.

Першою, хто не отримав троянду, стала Марія Пейзак. Попри приязнь, Холостяк зізнався, що не бачить спільного майбутнього.

— Після нашого спілкування цього тижня я не змінив думки про тебе. Для мене ти залишилася такою ж доброю, ніжною, сентиментальною та дуже відповідальною. Але, враховуючи свій досвід, я відчуваю, що сьогодні не можу дати тобі троянду, — сказав Вʼячеслав.

Наступною покинула проєкт Холостяк у 3 випуску Марія Захватова.

Останньою проєкт залишила Анна Мишак. Холостяк В’ячеслав Кравцов зазначив, що не має наміру терпіти неприйнятну поведінку у колективі.

— Для мене погрози на адресу інших дівчат — це межа, яку не можна переступати. Я таке не можу прийняти. Вибач, але нам варто попрощатись сьогодні, — резюмував Холостяк.

Таким чином, за результатами випуску від 30.10.2026 проєкт Холостяк покинули Марія Пейзак, Марія Захватова та Анна Мишак.

Джерело : СТБ

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