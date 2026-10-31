Про візит відомого данського актора Ніколая Костера-Вальдау до України стало відомо 29 жовтня.

Повідомлялося, що зірка серіалу Гра престолів ночував у київському метро та був помічений на вулицях міста.

Однак з’ясувалося, що Ніколай Костер-Вальдау побував і в інших куточках України.

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Візит Ніколая Костера-Вальдау до України: що відомо

На чолі з делегацією ПРООН Ніколай Костер-Вальдау 26 жовтня відвідав Чорнобильську АЕС. Він є послом цієї організації ще з 2016 року.

Головна мета візиту — створення документальної стрічки про виклики та функціонування ЧАЕС в умовах повномасштабної війни. Проєкт покликаний привернути увагу світової спільноти до питань екологічної безпеки та захисту радіаційних об’єктів.

Під час поїздки Костер-Вальдау поспілкувався із керівництвом та персоналом станції, вшанував пам’ять ліквідаторів біля меморіалу Героям Чорнобиля, а також оглянув блокові щити управління №3 і №4 та майданчик об’єкта Укриття.

Також виконавець ролі Джейме Ланністера побував на моновиставі Одноденний герой актора та учасника війни Володимира Туки. Спектакль є сповіддю ветерана з Херсонщини, який пройшов окупацію, фронт та дістав важке поранення. Побачене глибоко вразило іноземного гостя.

— Я був дуже зворушений виставою і вважаю, що спроба висловити словами те божевілля останніх чотирьох років була дуже сміливим кроком; те, що актор так щедро поділився своєю історією, було дуже зворушливим, — розповів Ніколай Костер-Вальдау у коментарі виданню Суспільне Культура.

Окрім столиці та Київщини, Ніколай Костер-Вальдау вирушив на південь України й відвідав Миколаїв.

Про приїзд знаменитості стало відомо з дописів місцевого закладу, де Костер-Вальдау поспілкувався з персоналом, роздав автографи та зробив пам’ятні фото.

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