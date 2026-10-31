В одинадцятому випуску кулінарного проєкту МастерШеф. Професіонали 5 від 31 жовтня 2026 року кухня перетворилася на майданчик для тематичних та екстремальних експериментів.

Учасники формували дуети у конкурсі Парний поплавок, створювали українські геловінські жахалки та проходили одну з найскладніших битв чорних фартухів у сезоні.

МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 11 випуск

Одинадцятий тиждень МастерШеф. професіонали 5 розпочався з випробування в парах, для якого 12 професіоналів об’єдналися у шість тандемів: Катерина і Лоана, Артур і Дмитро, Ірина і Крістіна, Гліб і Олексій, Анастасія й Андрій, а також Жора і Макс.

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— Сьогодні ваші пари — не про дуельні спаринги, а навпаки про дружні стосунки та співпрацю. Між собою ми цей конкурс назвали Парний поплавок, звучить дивно, але передає всю суть випробування, — пояснила Ольга Мартиновська.

Завдання полягало у створенні єдиної концепції з двох частин: один кухар відповідав за рідку частину, а інший — за тверду, яка мала плавати всередині.

Судді оцінювали кожну деталь окремо, тож за помилку партнер отримав би чорний фартух персонально.

Переможцями конкурсу стали Гліб та Олексій, яким Ектор Хіменес-Браво вперше в сезоні вручив одразу два шеф-ножі. Натомість чорні фартухи одягли Крістіна, Катерина, Лоана та Дмитро.

Другий конкурс виявився присвяченим українському фольклору та гарбузовій тематиці.

— Традиції святкування цього свята у нас ще до кінця не склалися, тому ми будемо самі творити власні традиції українського Геловіну. Лісова мавка, Вій, Конотопська відьма, Чубайстер, Лісовик, Добрий Шубін, Домовий, русалки, Водяний тощо. Це ціла плеяда українських жахалок, яка так і проситься стати частиною Геловіну. І зараз ви їм у цьому допоможете. Ви маєте обов’язково у своїй страві використати гарбуз, — наголосила Ольга Мартиновська.

Кожен кухар готував індивідуальну страву-присвяту обраному персонажу. Переможницею випробування стала Лоана, а ось Настя та Ірина впоралися найгірше та також поповнили лави учасників у чорних фартухах.

У вирішальній битві за життя на проєкті змагалися Настя, Ірина, Дмитро, Лоана, Крістіна та Катерина. Під коробками-загадками на них чекали набори інгредієнтів для класичних солоних страв (аранчіні, шніцель, котлета по-київськи, кіш-лорен).

Однак після того, як учасники ознайомилися із наборами продуктів, судді оголосили головний ускладнювальний поворот. Виявляється, із цих продуктів учасникам потрібно було приготувати десерт.

Кухарям дозволили замінити лише один інгредієнт із набору на будь-який інший з комори. За півтори години вони мали довести, що здатні створити вишуканий десерт навіть із м’ясних наборів.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 11 випуску

За підсумками дегустації найменш переконливим виявився Дмитро Світличний. Саме він покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 11 випуску від 31.10.2026.

Дмитро Світличний (34 роки, м. Київ) — приватний шеф-кухар. Характеризує себе як молодий, перспективний та “голодний” до нових знань фахівець. Головними професійними якостями вважає стійкість, наполегливість та вміння ніколи не здаватися.

На проєкт МастерШеф. Професіонали 5 прийшов, щоб випробувати власні сили, здобути новий досвід та зробити черговий крок у професійному самовдосконаленні.

Джерело : СТБ

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