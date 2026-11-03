Акторка Олена Світлицька розповіла, що подарував Тарас Цимбалюк на її 35-річчя.

Про подарунок від Цимбалюка вона розповіла виданню JetSetter.ua.

Що подарував Цимбалюк Світлицькій на 35-річчя

За словами Олени Світлицької, Тарас Цимбалюк подарував їй коштовний нішевий парфум, який має для неї глибоке символічне значення.

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Мова йде про рідкісний нішевий парфум Воскресіння від французького бренду Filippo Sorcinelli, випущений у 2023 році.

В Україні цей аромат коштує близько 15 тис. грн.

Як виявилося, вибір Цимбалюка був не випадковим — назва та філософія аромату відсилають до біблійної історії Воскресіння Христа, що збіглося з внутрішнім станом самої іменинниці, для якої цей період став символом перезавантаження.

— Іноді подарунок промовляє значно більше, ніж можна сказати словами, — особливо тоді, коли його сенс так тонко збігається з власними відчуттями, — зізналася Світлицька.

Відзначимо, що своє 35-річчя Олена Світлицька відсвяткувала у колі коханого та найближчих друзів в одному зі столичних барів.

Фото: Олена Світлицька

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