Актор Олександр Рудинський вирішив тимчасово поставити на паузу свою роботу в кіно.

Рудинський зізнався, що найближчі пів року не планує з’являтися на кіномайданчиках.

Про причини такого рішення та нові пріоритети Рудинський розповів у інтерв’ю виданню Oboz.ua.

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За словами Олександра Рудинського, головна причина піврічної паузи — банальна потреба у повноцінному відпочинку та бажання приділити час найближчим.

Попри насичений графік, Рудинський прагне знову відчути жагу до кінопроцесу.

Водночас повністю з творчої сфери Олександр не зникає. Він продовжуватиме грати у спектаклях театру, а також приділить увагу викладацькій діяльності у КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого.

— Зараз планую взяти досить тривалу паузу в кінозйомках — щонайменше на пів року. Просто більше не хочу поки зніматися. Хочу відпочити, щоб знову скучити за цим процесом. Займатимуся театром, сім’єю, студентами. Зараз я з ними мало бачуся, — поділився актор.

Олександр також додав, що навіть під час активного знімального періоду намагається залучати молодь до реальної практики на майданчику.

— Ми паралельно ще знімаємо продовження серіалу Перші ластівки, тож я запрошую їх на майданчик. Дехто вже навіть встиг спробувати себе в кадрі — сказати перші репліки на камеру, — підсумував Олександр Рудинський.

Фото: Олександр Рудинський

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