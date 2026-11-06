Церемонія троянд навпаки та баскетбольний матч: хто залишив Холостяк 15 у 4 випуску
Четвертий тиждень романтичного проєкту Холостяк 15 виявився багатим на емоції, порушення традиційних правил та кардинальні зміни.
Холостяк В’ячеслав Кравцов та героїні проєкту шукали баланс у стосунках — від благодійного баскетбольного матчу до створення вітражів.
Холостяк 15: як пройшов 4 випуск
Розпочався тиждень із насиченого групового побачення в Києві. В’ячеслав Кравцов запросив усіх дівчат долучитися до важливої частини свого життя — баскетболу.
Після тренування вони зіграли в благодійній грі проти зіркової команди, де одним із лотів аукціону була можливість поспілкуватися з Кравцовим тет-а-тет.
Утім, справжнім шоком для дівчат стала поява нової героїні на проєкті. Зміна умов викликала бурхливу реакцію в колективі.
Згодом усе дійство перемістилося на Закарпаття, де В’ячеслав запропонував дівчатам перевірити власне бачення гармонії — від створення вітража до організації побачень.
Найголовніша інтрига тижня розкрилася наприкінці випуску. Холостяк вирішив змінити традиційні ролі та передав ініціативу героїням.
Напередодні кожна з дівчат отримала по троянді, а на церемонії саме вони мали зробити свій вибір і вручити квітку В’ячеславу.
— Цей тиждень був присвячений пошуку рівноваги та гармонії, тож на Церемонії ми спробуємо знайти новий баланс. Сьогодні троянди будете вручати саме ви, якщо відчуваєте, що між нами є те, що варто продовжувати, — звернувся В’ячеслав до дівчат у відеоповідомленні.
Попри те, що дівчата приходили з трояндами, право вибору залишалося й за Холостяком — він міг не прийняти символ симпатії.
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За підсумками індивідуального побачення та церемонії троянд проєкт Холостяк 15 залишили одразу три героїні.
Катерина Петренко — покинула реаліті після індивідуальної зустрічі. В’ячеслав зізнався, що сприймає їхній зв’язок виключно як дружній і не бачить перспектив для побудови кохання.
Дар’я Дандік — В’ячеслав відмовився прийняти троянду від героїні на церемонії.
— Мені дійсно було поруч з тобою комфортно, ми легко знаходимо спільну мову, сміємося, і це цінно. Але з часом я зрозумів, що мені цього недостатньо. Я тебе проведу, — пояснив своє рішення Кравцов.
Дарина Заінчуковська — також попрощалася з В’ячеславом на церемонії.
Таким чином, у 4 випуску Холостяк 15 залишили проєкт Катерина Петренко, Дар’я Дандік та Дарина Заінчуковська.