Четвертий тиждень романтичного проєкту Холостяк 15 виявився багатим на емоції, порушення традиційних правил та кардинальні зміни.

Холостяк В’ячеслав Кравцов та героїні проєкту шукали баланс у стосунках — від благодійного баскетбольного матчу до створення вітражів.

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Розпочався тиждень із насиченого групового побачення в Києві. В’ячеслав Кравцов запросив усіх дівчат долучитися до важливої частини свого життя — баскетболу.

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Після тренування вони зіграли в благодійній грі проти зіркової команди, де одним із лотів аукціону була можливість поспілкуватися з Кравцовим тет-а-тет.

Утім, справжнім шоком для дівчат стала поява нової героїні на проєкті. Зміна умов викликала бурхливу реакцію в колективі.

Згодом усе дійство перемістилося на Закарпаття, де В’ячеслав запропонував дівчатам перевірити власне бачення гармонії — від створення вітража до організації побачень.

Найголовніша інтрига тижня розкрилася наприкінці випуску. Холостяк вирішив змінити традиційні ролі та передав ініціативу героїням.

Напередодні кожна з дівчат отримала по троянді, а на церемонії саме вони мали зробити свій вибір і вручити квітку В’ячеславу.

— Цей тиждень був присвячений пошуку рівноваги та гармонії, тож на Церемонії ми спробуємо знайти новий баланс. Сьогодні троянди будете вручати саме ви, якщо відчуваєте, що між нами є те, що варто продовжувати, — звернувся В’ячеслав до дівчат у відеоповідомленні.

Попри те, що дівчата приходили з трояндами, право вибору залишалося й за Холостяком — він міг не прийняти символ симпатії.

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За підсумками індивідуального побачення та церемонії троянд проєкт Холостяк 15 залишили одразу три героїні.

Катерина Петренко — покинула реаліті після індивідуальної зустрічі. В’ячеслав зізнався, що сприймає їхній зв’язок виключно як дружній і не бачить перспектив для побудови кохання.

Дар’я Дандік — В’ячеслав відмовився прийняти троянду від героїні на церемонії.

— Мені дійсно було поруч з тобою комфортно, ми легко знаходимо спільну мову, сміємося, і це цінно. Але з часом я зрозумів, що мені цього недостатньо. Я тебе проведу, — пояснив своє рішення Кравцов.

Дарина Заінчуковська — також попрощалася з В’ячеславом на церемонії.

Таким чином, у 4 випуску Холостяк 15 залишили проєкт Катерина Петренко, Дар’я Дандік та Дарина Заінчуковська.

Джерело : СТБ

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