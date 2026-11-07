Дванадцятий тиждень кулінарного проєкту МастерШеф. Професіонали 5 на СТБ приніс учасникам складні випробування, що вимагали не лише високої майстерності, а й максимальної гнучкості.

Кухарі згадували перших наставників, готували страви за новими правилами моноформату та змагалися у битві чорних фартухів із капризами абстрактних замовників.

МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 12 випуск

Старт тижня був присвячений людям, які стояли біля початків кар’єри кожного з кухарів. Учасники мали переосмислити та вдосконалити страву, яку хотіли б приготувати для свого першого шеф-кухаря. На виконання завдання судді виділили півтори години.

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— Сьогодні ви маєте віддати шану всім тим шефам, завдяки яким сталася ваша кулінарна кар’єра, — звернулася до кухарів Ольга Мартиновська.

Найкращі результати за підсумками дегустації показали Макс та Крістіна, однак шеф-ніж і перемогу виборов саме Макс. Натомість Артур та Олексій із завданням не впоралися й одягли чорні фартухи.

Наступний етап змусив учасників працювати зі звичною класикою в оновленому форматі. Замість традиційного монопродукту кухарі готували стереопродукт. Кулінари ланцюжком обирали одне одному основний інгредієнт із першої фуд-гірки, який мав складати 80% страви, а із другої гірки брали продукт для створення соусу.

За підсумками випробування до володарів чорних фартухів приєдналися Ірина та Андрій.

У вирішальному змаганні тижня чорним фартухам довелося зануритися в ресторанну рутину. Під коробкою-загадкою на них чекав чековий принтер.

Завдання полягало у приготуванні страви для умовного гостя, який сам не знає, чого бажає. Протягом конкурсу вимоги гостя змінювалися у чек-принтері, тож кухарям доводилося на ходу адаптувати свої страви під нові забаганки.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 12 випуску

За результатами підсумкової дегустації проєкт МастерШеф. Професіонали 5 у 12 випуску покинув Олексій Краковски.

Кухар подав рибу, у якій судді виявили кістки — груба технічна помилка, яку на професійному рівні не пробачають.

40-річний київський шеф-кухар Олексій — адепт простої та зрозумілої їжі, який прагне розкривати природний смак продуктів. Він переконаний, що кулінар створює мистецтво, а шеф-кухар вміє його менеджерити та монетизувати.

Сильні сторони Олексія — імпровізація, гнучкість і нестандартні рішення, а поза кухнею він захоплюється подорожами, авто та ендуро.

Джерело : СТБ

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