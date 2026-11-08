Шостий тиждень проєкту Зважені та щасливі 2026 на СТБ став для учасників справжньою перевіркою знань. Після боротьби з ваговим плато на них чекав екзамен із правильного харчування та вміння грамотно формувати денний раціон під наглядом фахівців.

Крім того, внутрішні розбіжності, які раніше вдавалося приховувати, спалахнули з новою силою. Як минув та хто покинув 6 випуск проєкту Зважені та щасливі 2026 — читайте далі.

Зважені та щасливі 2026: як пройшов 6 випуск

Новий тиждень розпочався для команд із виїзного конкурсу в Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові. Ведучий Даніель Салем та лікарка-дієтологиня вищої категорії Світлана Фус підготували для учасників практичний іспит.

Зараз дивляться

— Я хочу побачити не те, як ви запам’ятали мої слова, а саме те, як ви зможете застосувати їх на практиці. Тому мені цікаво побачити, як швидко ви орієнтуєтеся: що взяти, скільки й навіщо. Отже, у вас сьогодні іспит. І відповідати на ньому доведеться не словами — відповідь буде у ваших тарілках, — звернулася до синіх та жовтих Світлана Фус.

Кожна команда отримала гігантську тарілку вагою 120 кг. За три години учасники мали зібрати на ній повноцінний денний раціон для однієї людини — сніданок, обід та вечерю. Інгредієнти доводилося шукати на локаціях музею та здобувати власноруч: викопувати з землі, виловлювати чи знімати з дерев.

Головним призом конкурсу став бонус — мінус 2 кг на зважуванні. За результатами захисту своїх тарілок найкраще із завданням впоралася жовта команда, яка й отримала омріяну перевагу.

Хто покинув Зважені та щасливі у 6 випуску: результати зважування

Наприкінці тижня відбулося підсумкове зважування, яке показало результати 7-денних тренувань:

Синя команда: скинула 18 кг.

скинула 18 кг. Жовта команда: скинула 12 кг + 2 кг бонусу = 14 кг.

У відсотковому співвідношенні жовтим вдалося позбутися 2,28% від загальної ваги, тоді як сині втратили 2,20%. Завдяки здобутому бонусу перемога дісталася жовтій команді.

Синя команда була змушена відправитися на внутрішнє голосування. За його підсумками проєкт Зважені та щасливі 2026 у 6 випуску від 08.11.2026 покинула Людмила Чопівська.

40-річна адвокатеса Людмила з вагою 161 кг (зріст 180 см) — мати двох дітей та сильна жінка, на якій тримається вся родина. Стрімко набирати вагу вона почала ще в 12 років після смерті матері, глушачи самотність і дитячий біль сухом’яткою та солодощами.

Зараз через виснажливий графік жінка харчується нерегулярно, влаштовуючи рясні жирні вечері. Її головна мета — скинути 81 кг, зберегти здоров’я заради сім’ї, знову відчути себе бажаною та здійснити давню мрію — вдягти довгу червону вечірню сукню.

Джерело : СТБ

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