Британський актор Деніел Редкліфф назвав актора, з яким понад усе мріє знову знятися у спільному проєкті.

Про це Редкліфф розповів під час світової прем’єри анімаційного фільму Netflix Сходи в Нью-Йорку у розмові з виданням People.

Деніел Редкліфф зізнався, з ким мріє знову знятися у кіно

Коли у Редкліффа запитали, чи є хтось із колишніх партнерів по кадру, з ким він прагне знову об’єднатися на екрані, актор без вагань виділив Дейна Де Гаана, із яким зіграв у драмі Вбий своїх коханих.

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— Ми чудово провели час, працюючи над Вбий своїх коханих. Я б із задоволенням колись знявся з ним у чомусь іншому, — зізнався Редкліфф.

Водночас Деніел Редкліфф із гумором зауважив, що за свою тривалу кар’єру, яка налічує понад 50 ролей, встиг попрацювати з найрізноманітнішими людьми.

— Набагато легше назвати людей, з якими я не хотів би возз’єднуватися, але я цього не робитиму. Так, я тут не для того, щоб робити такі новини, — пожартував Деніел.

Наразі Деніел Редкліфф подарував свій голос принцу в дитячій анімаційній комедії Netflix Сходи, прем’єра якої запланована на 20 листопада 2026 року.

Стрічка розповідає про незвичну інтерпретацію казки про Попелюшку, де її зведена сестра викрадає чарівну паличку.

Актор зізнався, що цей проєкт є для нього особливим, адже створювався з думкою про його 3-річного сина, якого він виховує разом із цивільною дружиною Ерін Дарк.

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