У лікарні святої Анни у Львові на Мечникова відреагували на розповідь Ірини Федишин про втрату доньки.

Про це написали на сторінці лікарні святої Анни у Facebook.

Ірина Федишин втратила дитину: реакція лікарні святої Анни у Львові

У медзакладі зазначили, що з повагою ставляться до публічного розголосу та прагнення родини Ірини Федишин встановити правду, однак медичні подробиці не розголошують із міркувань етики.

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— Ми щиро співчуваємо Ірині Федишин та її родині, яка переживає невимовний біль втрати донечки. Немає слів, які могли б полегшити таку втрату. Ми розуміємо прагнення родини отримати відповіді на питання про обставини цієї трагедії… Водночас дотримуючись лікарської таємниці, не будемо публічно обговорювати медичні подробиці цього випадку, — зазначили в медзакладі.

Водночас у лікарні додали, що медикам вдалося врятувати життя самої артистки у критичний момент.

— Хочемо подякувати команді лікарів лікарні святої Анни, які в критичний момент боролися за життя Ірини. Завдяки їхнім професійним діям її життя вдалося врятувати, — наголосили в закладі.

Обставини надання допомоги вже стали предметом фахового аналізу. Наприкінці жовтня в медустанові відбулася позапланова перевірка Міністерства охорони здоровʼя України.

Клініко-експертна комісія МОЗ оцінила якість медичних послуг і висловила зауваження, які лікарня має усунути до 1 грудня.

У медустанові вже залучили лікарів до цілодобового чергування УЗД та впроваджують інші організаційні зміни.

Тим часом лікарку, яку Федишин обрала для пологів і яка оглядала її вдома до госпіталізації, звільнили.

— Окремо хочемо зазначити, що лікарка, яку обрала Ірина для пологів і яка оглядала її вдома до госпіталізації, більше не працює в лікарні святої Анни. Надання медичної допомоги поза закладом самовільно лікарем — це грубе порушення правил роботи лікарні. Після того, як керівництву стало відомо про це порушення, трудові відносини з лікаркою було припинено, — зазначили в установі.

У лікарні підкреслили, що відкриті до діалогу з родиною Федишин, чекають на остаточні висновки комісії МОЗ та роблять усе можливе, щоб подібні недоліки в системі охорони здоров’я не повторювалися.

Напередодні Ірина Федишин поділилася хронологією подій страшної ночі, коли втратила доньку. Федишин заявила, що більше ніколи не зможе народити дитину.

Через важкі ускладнення їй довелося пережити складну операцію, під час якої співачці видалили матку.

Ірина Федишин подякувала лікарям, які врятували її життя, однак їхні дії напередодні для неї залишилися незрозумілими.

Нагадаємо, що про свою третю вагітність Ірина Федишин оголосила в серпні, а про стать дитини — наприкінці вересня.

Але вже за два тижні, 13 жовтня, стало відомо про трагедію в родині співачки. Чоловік Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник, повідомив про втрату донечки. Сама Ірина тоді опинилася на межі між життям та смертю.

За кілька днів Ірина Федишин повідомила, що її родина провела в останню путь донечку, яку назвали Веронікою.

Після страшної трагедії співачка вчиться жити далі. Ірину Федишин підтримують її чоловік та двоє синів — Юрій та Олег.

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