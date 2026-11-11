Американська супермодель Белла Хадід більше не приховує змін в особистому житті.

Хадід офіційно підтвердила стосунки зі своїм новим хлопцем Натаном Лейсі, опублікувавши серію фото в Instagram.

Белла Хадід показала нового хлопця: що відомо

Белла Хадід і Натан Лейсі разом відвідали гру хокейної команди Колорадо Аваланч проти Детройт Ред Вінгз у Денвері, яка проходила в межах благодійної ініціативи Hockey Fights Cancer.

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На опублікованих світлинах Белла та Натан посміхаються й обіймаються на трибунах, не соромлячись проявляти ніжність на публіці.

Супермодель поділилася емоціями від спортивної події у підписі до допису.

— Незалежно від того, де ви знаходитесь у світі, — завзяття, товариськість між товаришами по команді, пристрасть гравців і абсолютна (у найкращому сенсі) відданість уболівальників — це найепічніше, що можна спостерігати в реальному житті, коли йдеться про хокей, — написала Хадід.

Чутки про роман Белли Хадід з Натаном Лейсі з’явилися ще на початку року, коли їх уперше помітили разом на Тижні моди в Мілані.

Натан є рідним братом близької подруги супермоделі — Рейчел Лейсі.

До цього Хадід понад два роки перебувала в стосунках з професійним ковбоєм Аданом Бануелосом. Пара розійшлася в січні 2026 року.

Джерело : PageSix

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