У Києві стартував знімальний процес нового 12-серійного іронічного детективу ДВРЗ. Карний розшук — довгоочікуваного продовження популярної історії про пригоди Сергія Бондаря та його напарника Петра Дзюби.

Проєкт, який виходить на телеканалі ICTV2, збереже фірмовий народний гумор і душевну атмосферу, проте додасть більше динаміки, гострих кримінальних сюжетів та нових персонажів.

Усі подробиці про сюжетні повороти та зміни в долі головних героїв серіалу ДВРЗ. Карний розшук — у матеріалі Фактів ICTV.

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Головна інтрига нового сезону серіалу Дільничний з ДВРЗ — кар’єрне зростання Сергія Бондаря. Здійсниться його давня мрія: із дільничного він перетворюється на оперативника карного розшуку рідного району.

Проте на новому місці йому доведеться зіштовхнутися із підступним антагоністом, який прагне підпорядкувати собі ДВРЗ, а також вибудовувати стосунки з новим керівником і колегами.

Головний продюсер серіального напряму каналу ICTV2 Дмитро Хрипун зазначає, що історія змінюється відповідно до сучасних реалій.

— ДВРЗ змінюється разом із країною, але улюблені герої, гумор та фірмовий вайб ДВРЗ залишаються. Нарешті здійсниться мрія дільничного Сергія Бондаря – він стане оперативником карного розшуку на рідному ДВРЗ. На Бондаря чекають нові колеги й підступні антагоністи, на новому місці йому доведеться виборювати справедливість і дізнаватися, хто є ким насправді. Так, він знову закохається, його особисте життя буде бурхливим, — ділиться продюсер.

Виконавець головної ролі В’ячеслав Довженко з гумором прокоментував трансформації свого персонажа.

— На Бондаря чекає рух і зміни як у кар’єрі, так і особистому житті. Але додам, щоб глядач не розчаровувався: мій персонаж нікуди з ДВРЗ не подінеться, він захищатиме свій район і надалі. В особистому житті Бондар знову опиниться у карному… пошуку – отака інтрига, — каже Довженко.

ДВРЗ. Карний розшук

Фото: ICTV2

Стосунки Сергія Бондаря та Петра Дзюби вийдуть на новий рівень — герої подорослішали й стали не просто напарниками, а й кумами. Водночас Дзюба справлятиметься із роллю батька та вихованням маленьких близнят разом із дружиною.

Режисер-постановник Дмитро Андріянов підкреслив, що дружба між головними героями стане ключовою темою сезону.

— Саме Дзюба стане для Бондаря тією людиною, якій можна беззастережно довіряти – це один з головних меседжів проєкту в цілому, і нового сезону. Також у нових епізодах буде значно більше детективу, динаміки та нових облич, проте серіал збереже ту душевну атмосферу ДВРЗ, яку так люблять глядачі, — наголосив Дмитро Андріянов.

Трансформацій зазнають і особисті стосунки Бондаря з нареченою — офіцеркою спецслужб Варварою Конон (Надія Хільська). Глядачі також побачать продовження історій інших улюблених мешканців району, зокрема Вадика Приходька (Володимир Гладкий) та сантехніка Гончара (Ігор Портянко).

ДВРЗ. Карний розшук

Фото: ICTV2

Точну дату прем’єри детективної франшизи телеканал ICTV2 оголосить згодом.

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Фото: ICTV2

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