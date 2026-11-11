У Києві стартував знімальний процес нового 12-серійного іронічного детективу ДВРЗ. Карний розшук — довгоочікуваного продовження популярної історії про пригоди Сергія Бондаря та його напарника Петра Дзюби.

Проєкт, який виходить на телеканалі ICTV2, збереже фірмовий народний гумор і душевну атмосферу, проте додасть більше динаміки, гострих кримінальних сюжетів та нових персонажів.

Усі подробиці про сюжетні повороти та зміни в долі головних героїв серіалу ДВРЗ. Карний розшук — у матеріалі Фактів ICTV.

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Головна інтрига нового сезону серіалу Дільничний з ДВРЗ — кар’єрне зростання Сергія Бондаря. Здійсниться його давня мрія: із дільничного він перетворюється на оперативника карного розшуку рідного району.

Проте на новому місці йому доведеться зіштовхнутися із підступним антагоністом, який прагне підпорядкувати собі ДВРЗ, а також вибудовувати стосунки з новим керівником і колегами.

Головний продюсер серіального напряму каналу ICTV2 Дмитро Хрипун зазначає, що історія змінюється відповідно до сучасних реалій.

— ДВРЗ змінюється разом із країною, але улюблені герої, гумор та фірмовий вайб ДВРЗ залишаються. Нарешті здійсниться мрія дільничного Сергія Бондаря – він стане оперативником карного розшуку на рідному ДВРЗ. На Бондаря чекають нові колеги й підступні антагоністи, на новому місці йому доведеться виборювати справедливість і дізнаватися, хто є ким насправді. Так, він знову закохається, його особисте життя буде бурхливим, — ділиться продюсер.

Виконавець головної ролі В’ячеслав Довженко з гумором прокоментував трансформації свого персонажа.

— На Бондаря чекає рух і зміни як у кар’єрі, так і особистому житті. Але додам, щоб глядач не розчаровувався: мій персонаж нікуди з ДВРЗ не подінеться, він захищатиме свій район і надалі. В особистому житті Бондар знову опиниться у карному… пошуку – отака інтрига, — каже Довженко.

Стосунки Сергія Бондаря та Петра Дзюби вийдуть на новий рівень — герої подорослішали й стали не просто напарниками, а й кумами. Водночас Дзюба справлятиметься із роллю батька та вихованням маленьких близнят разом із дружиною.

Режисер-постановник Дмитро Андріянов підкреслив, що дружба між головними героями стане ключовою темою сезону.

— Саме Дзюба стане для Бондаря тією людиною, якій можна беззастережно довіряти – це один з головних меседжів проєкту в цілому, і нового сезону. Також у нових епізодах буде значно більше детективу, динаміки та нових облич, проте серіал збереже ту душевну атмосферу ДВРЗ, яку так люблять глядачі, — наголосив Дмитро Андріянов.

Трансформацій зазнають і особисті стосунки Бондаря з нареченою — офіцеркою спецслужб Варварою Конон (Надія Хільська). Глядачі також побачать продовження історій інших улюблених мешканців району, зокрема Вадика Приходька (Володимир Гладкий) та сантехніка Гончара (Ігор Портянко).

Точну дату прем’єри детективної франшизи телеканал ICTV2 оголосить згодом.

Фото: ICTV2

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