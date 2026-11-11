Телеведуча Леся Нікітюк показала сюрприз від нареченого Дмитра Бабчука та поділилася знімком, на якому видно підрослого сина Оскара.

Новим сімейним контентом Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк показала сюрприз від нареченого та фото з сином

На першій світлині Леся Нікітюк постала перед дзеркалом із пишним букетом білих хризантем, який їй передав коханий Дмитро Бабчук.

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Телеведуча підписала фото коротким, але ніжним зверненням до Дмитра.

— Забрала, — написала Леся.

Окрім романтичного сюрпризу, Нікітюк поділилася зворушливим моментом материнства.

На іншому знімку Леся спускається сходами, ніжно тримаючи за руку свого однорічного сина Оскара.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук офіційно підтвердили стосунки у жовтні 2024 року, у січні 2025 року стало відомо про заручини, а влітку 2025 року у них народився син Оскар.

Нещодавно Леся Нікітюк підтвердила, що перебуває у статусі нареченої, адже після заручин вони з Дмитром Бабчуком вирішили відкласти офіційне свято до мирних часів.

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