Позитив поділився рідкісними фото з донькою Марією від Юлії Сахневич
- Позитив показав доньку Марію.
- Дівчинці невдовзі виповниться два роки.
Український співак Олексій Завгородній (Позитив) порадував шанувальників сімейним контентом зі своєю донькою Марією.
Новими світлинами Позитив поділився на своїй сторінці в Instagram.
Позитив показав підрослу доньку Марію
Позитив показав, як проводить час із донечкою на свіжому повітрі серед осіннього листя.
— Осінні тусовки з Марією Олексіївною, — підписав світлини Позитив.
На іншому кадрі тато й донька позують із кумедними однаковими зачісками-хвостиками.
Нагадаємо, що у липні 2024 року Позитив офіційно одружився з танцівницею Юлією Сахневич.
Пара тривалий час приховувала стосунки, які почалися після спільної участі в проєкті Танці з зірками.
Олексій Завгородній та Юлія Сахневич уперше стали батьками 27 грудня 2024 року. Вже наприкінці наступного місяця їхній донечці Марії виповниться два роки.
Фото: Позитив