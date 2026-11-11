Український співак Олексій Завгородній (Позитив) порадував шанувальників сімейним контентом зі своєю донькою Марією.

Новими світлинами Позитив поділився на своїй сторінці в Instagram.

Позитив показав підрослу доньку Марію

Позитив показав, як проводить час із донечкою на свіжому повітрі серед осіннього листя.

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— Осінні тусовки з Марією Олексіївною, — підписав світлини Позитив.

На іншому кадрі тато й донька позують із кумедними однаковими зачісками-хвостиками.

Нагадаємо, що у липні 2024 року Позитив офіційно одружився з танцівницею Юлією Сахневич.

Пара тривалий час приховувала стосунки, які почалися після спільної участі в проєкті Танці з зірками.

Олексій Завгородній та Юлія Сахневич уперше стали батьками 27 грудня 2024 року. Вже наприкінці наступного місяця їхній донечці Марії виповниться два роки.

Фото: Позитив

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