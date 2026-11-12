Наречений Лесі Нікітюк — військовослужбовець Дмитро Бабчук — розповів, що втратив житло через російську окупацію.

Подробицями Бабчук поділився на своїй сторінці в Instagram.

Дмитро Бабчук про втрату квартири в окупації

За словами Дмитра, його обурив контраст між масштабами можливих розкрадань і поясненнями щодо відсутності грошей на потреби військових, які залишилися без даху над головою.

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— Ти такий військовий, який втратив квартиру, бо твоє місто окупували, подався на ваучер 2 млн грн, щоб хоча б собачу будку собі взяти, і чекаєш вже 10-й місяць той ваучер, але кажуть, що, на жаль, в бюджеті немає коштів на це, — написав Бабчук.

Наречений Лесі Нікітюк зіставив суму власного житлового сертифіката з 2 млрд грн, які фігурують у повідомленнях.

За його підрахунками, цих коштів вистачило б для забезпечення житлом сотень родин українських захисників.

— А так могли б як мінімум 1000 військових, ветеранів, які втратили свої домівки, хоч щось собі придбати, — підсумував Дмитро.

Нагадаємо, про роман із військовослужбовцем Леся Нікітюк публічно оголосила у жовтні 2024 року.

Вже у січні 2025-го Дмитро зробив телеведучій пропозицію руки й серця.

У червні 2025 року в Нікітюк і Бабчука народився первісток — син Оскар.

Однак пара досі перебуває в статусі наречених. Офіційне весілля Дмитро і Леся вирішили відкласти до мирних часів.

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