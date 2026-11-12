За кадром Єдиних новин: відверта розмова з Володимиром Рунцем

— Ви мали досвід роботи в зоні бойових дій задовго до повномасштабного вторгнення. Як для вас почалося 24 лютого 2022 року? Чи допоміг попередній досвід підготуватися до того, що відбувалося, чи все одно довелося вчитися працювати в абсолютно новій реальності?

— 24-те лютого зустріло мене в Маріуполі. Ми з групою приїхали знімати початок вторгнення. Звідки я знав? Конкретної дати не знав. Журналістська чуйка. Ми приїхали 23-го ввечері. Купили продукти в гастрономі в центрі: ковбаски, сирку, хліба, якісь овочі. Шалено хотілося відпочити перед напруженим знімальним днем.

24-го десь о 04:15 я почув вибухи від ракетних ударів. Кремлівський дегенерат навіть ще не встиг офіційно оголосити своє СВО. Десь о 4:45 мені подзвонила подруга з Києва: Вовка, нас бомблять.

Після цього я одразу набрав маму в Одесі, сказав сідати в найближчий евакуаційний потяг і їхати геть із міста, в якому все наше життя. Мама (на диво) була абсолютно спокійна. Вона перевірила всі документи, що в неї в тривожній валізі, і сказала: Синуля, я поки їхати не буду, мені треба зрозуміти, що до чого.

Чи допоміг мені попередній досвід? Запитання складне. Досвід оцінювати ризики, як пересуватися, у разі потреби надати допомогу — це одна історія. Це все доведено до автоматизму.

Зовсім інший досвід — усвідомити, що тилу більше не існує. Що ти не контролюєш ситуацію до кінця, що в тебе сім’я там, де раніше був тил. До цього я виявився зовсім не готовий.

Я вважаю себе відповідальною людиною. У роботі головне — безпека знімальної групи. У житті — безпека всіх, хто мені дорогий. І от ця втрата контролю вдарила по нервах.



Коли ми повернулися в Київ, в офісі каналу я зустрів зовсім інших людей — не тих колег та друзів, до яких я звик.

Я пам’ятаю Олену Фроляк, яка того дня весь час була в ефірі. Вона вилетіла зі студії на хвилину, очевидно втомлена, але миттю зібралася і сказала: Ну, я далі в ефір. Усі одночасно не знали, що робити у новій реальності як прості люди, але точно знали, тому трималися за те, що знали на 100% – як робити свою роботу. Найстрашніше було б, якби люди прокинулися від звуків війни, увімкнули телевізор і побачили чорний екран. Ми всі тоді працювали на те, щоб цього не допустити. Це тримало нас у тонусі тоді, і тримає зараз.

Зараз скільки завгодно можна критикувати й журналістів взагалі, і марафон, і все на світі. Але і тоді, і зараз ми всі працюємо на те, щоб люди отримували перевірені факти, за які кожен з нас відповідає своєю репутацією, а не панічний потік суперечливої інформації від невідомого бота в якомусь Telegram-каналі.

— За роки роботи ви зустрічали й звичайних людей, життя яких змінила війна, і тих, хто ухвалює рішення історичного масштабу. Чи є серед цих зустрічей історія або розмова, яку ви пам’ятатимете все життя? Що саме зробило її особливою для вас?

— Людей багато і багато розмов. Під час війни починаєш розуміти, наскільки всі залежать один від одного. Солдати в окопах — від стійкості побратимів. На кого і наскільки можна покластися. Офіцери відповідають за життя своїх підлеглих та успіх підрозділу, якщо ми говоримо про військових.

Інколи навіть найбанальніша розмова має величезний ефект. Колись я запитав свого полеглого друга, Героя України Андрія Кизила: Що тебе спонукало стати військовим? Він мені відповів зі своєю неймовірною білосніжною посмішкою: Є така професія — Батьківщину захищати. Заїжджена, наче, фраза. 29 січня 2017 року Андрій загинув у бою при штурмі позицій Алмази за Авдіївкою. Прикриваючи своїх побратимів, хоча його посада дозволяла йому керувати боєм з умовного тилу, з укриття.

Його побратим (також Герой України) Андрій Верхогляд теж був одним із найближчих моїх друзів. Він загинув уже під час повномасштабної війни на Світлодарській дузі 22 червня 2022 року. Я всі розмови з ним пам’ятаю майже дослівно. Одна з таких розмов була 19 квітня 2017 року. Ми говорили про загибель Кизила в Авдіївці, і він сказав: Що, везе тобі на Андріїв? Обіцяй не ревіти, якщо я загину. Я тоді жартома вдарив його мікрофоном у бронік. Коли Андрій загинув, здавалося, закінчився всесвіт. Я ревів, як білуга, але я йому і не обіцяв, що ревіти не буду.

Такі розмови не просто запам’ятовуються, вони дійсно ділять життя на до і після.