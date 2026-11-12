За кадром Єдиних новин: відверта розмова з Володимиром Рунцем
Напередодні Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, який відзначається 16 листопада, редакції телемарафону Єдині новини оголосили про запуск спільного спецпроєкту Люди, які створюють новини.
Ініціатива покликана розкрити залаштунки цілодобового мовлення та познайомити українців із тими, хто тримає інформаційний щит країни в умовах повномасштабної війни: журналістами, операторами, редакторами, ведучими, режисерами, продюсерами та технічними фахівцями.
Інтерв’ю Володимира Рунця, спеціального кореспондента та ведучого марафону Єдині новини на ICTV — читайте далі.
— Ви працюєте в журналістиці з 2008 року, а війну висвітлюєте ще з 2014-го. За цей час ви бачили Україну в дуже різні моменти її історії. Як змінилося ваше сприйняття професії? Чи є подія, після якої ви зовсім інакше подивилися на свою роботу та відповідальність журналіста?
— Я почну здалеку. З 2010 року, коли я ще працював в Одесі. Коли Янукович підписав так звані Харківські угоди, я зайшов до редакції зі словами: Це початок війни Росії проти нас. На мене тоді колеги подивилися як на ідіота. Одеса, прекрасна погода, надворі 2010 рік. Яка війна? Яка Росія? Але були й ті, хто напружився. Бо 08.08.08 вже на той момент відбулося. Москва безкарно напала на Грузію, і світ це проковтнув.
Як змінилося моє ставлення? Я почав недолюблювати події й обожнювати зв’язки між причинами й наслідками. Так поступово і відбулася моя еволюція від редактора до репортера, а від репортера — до спецкора й міжнародного оглядача. Якось воно так сталося, що я почав бачити зв’язки між подіями, намагатися прогнозувати й дивитися, що називається, в корінь.
Війну Росія, на жаль, почала. Перед повномасштабною я теж казав, що вона буде. Навіть написав пост у Facebook, як окупанти намагатимуться нас перемогти. За моїми прогнозами, вони одразу мали розбити київські мости, влупити по датацентрах та покласти мобільний зв’язок. На щастя, вони виявилися надто зухвалими й тупими, щоби це зробити. Зараз намагаються, але, як то кажуть, momentum вже минув. Тепер можуть тільки свиню під хвіст поцілувати. Хоча, звісно, людських життів вони забирають чимало. Від цього болить.
Як мене змінила професія? У принципі, ніяк. У будь-якій професії хочеться прокидатися вранці, дивитися в дзеркало й бачити себе, а не дупу, яку продали по акції за недорого.
— Ви мали досвід роботи в зоні бойових дій задовго до повномасштабного вторгнення. Як для вас почалося 24 лютого 2022 року? Чи допоміг попередній досвід підготуватися до того, що відбувалося, чи все одно довелося вчитися працювати в абсолютно новій реальності?
— 24-те лютого зустріло мене в Маріуполі. Ми з групою приїхали знімати початок вторгнення. Звідки я знав? Конкретної дати не знав. Журналістська чуйка. Ми приїхали 23-го ввечері. Купили продукти в гастрономі в центрі: ковбаски, сирку, хліба, якісь овочі. Шалено хотілося відпочити перед напруженим знімальним днем.
24-го десь о 04:15 я почув вибухи від ракетних ударів. Кремлівський дегенерат навіть ще не встиг офіційно оголосити своє СВО. Десь о 4:45 мені подзвонила подруга з Києва: Вовка, нас бомблять.
Після цього я одразу набрав маму в Одесі, сказав сідати в найближчий евакуаційний потяг і їхати геть із міста, в якому все наше життя. Мама (на диво) була абсолютно спокійна. Вона перевірила всі документи, що в неї в тривожній валізі, і сказала: Синуля, я поки їхати не буду, мені треба зрозуміти, що до чого.
Чи допоміг мені попередній досвід? Запитання складне. Досвід оцінювати ризики, як пересуватися, у разі потреби надати допомогу — це одна історія. Це все доведено до автоматизму.
Зовсім інший досвід — усвідомити, що тилу більше не існує. Що ти не контролюєш ситуацію до кінця, що в тебе сім’я там, де раніше був тил. До цього я виявився зовсім не готовий.
Я вважаю себе відповідальною людиною. У роботі головне — безпека знімальної групи. У житті — безпека всіх, хто мені дорогий. І от ця втрата контролю вдарила по нервах.
Коли ми повернулися в Київ, в офісі каналу я зустрів зовсім інших людей — не тих колег та друзів, до яких я звик.
Я пам’ятаю Олену Фроляк, яка того дня весь час була в ефірі. Вона вилетіла зі студії на хвилину, очевидно втомлена, але миттю зібралася і сказала: Ну, я далі в ефір. Усі одночасно не знали, що робити у новій реальності як прості люди, але точно знали, тому трималися за те, що знали на 100% – як робити свою роботу. Найстрашніше було б, якби люди прокинулися від звуків війни, увімкнули телевізор і побачили чорний екран. Ми всі тоді працювали на те, щоб цього не допустити. Це тримало нас у тонусі тоді, і тримає зараз.
Зараз скільки завгодно можна критикувати й журналістів взагалі, і марафон, і все на світі. Але і тоді, і зараз ми всі працюємо на те, щоб люди отримували перевірені факти, за які кожен з нас відповідає своєю репутацією, а не панічний потік суперечливої інформації від невідомого бота в якомусь Telegram-каналі.
— За роки роботи ви зустрічали й звичайних людей, життя яких змінила війна, і тих, хто ухвалює рішення історичного масштабу. Чи є серед цих зустрічей історія або розмова, яку ви пам’ятатимете все життя? Що саме зробило її особливою для вас?
— Людей багато і багато розмов. Під час війни починаєш розуміти, наскільки всі залежать один від одного. Солдати в окопах — від стійкості побратимів. На кого і наскільки можна покластися. Офіцери відповідають за життя своїх підлеглих та успіх підрозділу, якщо ми говоримо про військових.
Інколи навіть найбанальніша розмова має величезний ефект. Колись я запитав свого полеглого друга, Героя України Андрія Кизила: Що тебе спонукало стати військовим? Він мені відповів зі своєю неймовірною білосніжною посмішкою: Є така професія — Батьківщину захищати. Заїжджена, наче, фраза. 29 січня 2017 року Андрій загинув у бою при штурмі позицій Алмази за Авдіївкою. Прикриваючи своїх побратимів, хоча його посада дозволяла йому керувати боєм з умовного тилу, з укриття.
Його побратим (також Герой України) Андрій Верхогляд теж був одним із найближчих моїх друзів. Він загинув уже під час повномасштабної війни на Світлодарській дузі 22 червня 2022 року. Я всі розмови з ним пам’ятаю майже дослівно. Одна з таких розмов була 19 квітня 2017 року. Ми говорили про загибель Кизила в Авдіївці, і він сказав: Що, везе тобі на Андріїв? Обіцяй не ревіти, якщо я загину. Я тоді жартома вдарив його мікрофоном у бронік. Коли Андрій загинув, здавалося, закінчився всесвіт. Я ревів, як білуга, але я йому і не обіцяв, що ревіти не буду.
Такі розмови не просто запам’ятовуються, вони дійсно ділять життя на до і після.
— Ви поєднуєте роботу спеціального кореспондента та ведучого. Це два досить різні формати журналістики: в одному ви перебуваєте безпосередньо в центрі подій, в іншому — допомагаєте глядачам побачити цілісну картину того, що відбувається, збираючи її з багатьох частин як сторонній спостерігач. Як ці дві ролі доповнюють одна одну? І що у вашій роботі залишається невидимим для глядача?
— Я б не сказав, що це кардинально різні формати в тому плані, що і кореспондент, і ведучий мають допомогти глядачеві зрозуміти, що відбувається. Просто кореспондент безпосередньо у цьому вирі.
Я не люблю поняття кумир, бо вважаю, що всі люди — люди, а деякі, на жаль, нелюди. Але в професії для мене є декілька фахівців, чий досвід для мене цікавий і корисний. Ведуча і спецкор CNN у Білому домі Кейтлан Коллінз. Вона також поєднує ці дві ролі, і вона неймовірна у своїй роботі.
Досвід кореспондента дозволяє розуміти все, про що ти говориш у студії. Я доволі вільно можу говорити на тему війни, бо знаю, як пахне окоп. Я можу говорити про якісь речі, які відбуваються в Брюсселі, бо знаю там багатьох особисто, і часто прояснити ситуацію чи добути якийсь інсайд можна за допомогою буквально двох-трьох повідомлень у WhatsApp. Це той скарб, який Вові-ведучому дарує Вова-кореспондент.
А ще ж у мене реактивний мотор в одному місці. Я б не зміг робити тільки роботу, що називається, in-house.
Ну а невидимими для глядача завжди залишаються ті три відра нервів, які я витрачаю перед тим, як вимовити кожне слово перед камерою. Підготовка завжди дуже серйозна. Фактаж, контекст, висновки.
— Сьогодні новини поширюються миттєво, а соціальні мережі переповнені інформацією, яку дедалі складніше відрізнити від маніпуляцій та фейків. Як за цих умов змінюється роль професійного журналіста? У чому ви бачите головну цінність роботи великих новинних редакцій для глядача?
— А як змінюється робота шеф-кухаря дорогого ресторану, коли є хот-дог на заправці? А як змінюється робота анестезіолога, якщо аналізи можна скинути в ChatGPT? Ніяк не змінюється.
Я маю просто бути чесним перед собою і, відповідно, перед аудиторією. Хто хоче зрозуміти, той зрозуміє, хто не хоче — будь ласка, є віряни теорії пласкої Землі. Але все-таки їх не так багато. Ті, хто хоче отримувати якісну інформацію, продовжуватимуть звертатися до джерел, яким можна довіряти.
— За роки роботи ви стали свідком багатьох драматичних подій, познайомилися з неймовірними людьми та побачили світ із різних боків. А що особисто вам дає ця професія? Що змушує знову й знову вирушати на зйомки, шукати нові історії та виходити в ефір?
Напевно, тут я маю сказати щось пишномовне? Не скажу. Робота приносить мені кайф.
Скоріше, сформулюю так: Добрий день, мене звати Володимир Рунець, я трудоголік і я інфозалежний.
Робота журналіста — для людей і про людей. І ніякий костюм не причеше в тобі це розуміння, якщо воно в тебе є. А якщо нема — йди геть з професії.
Фото: особистий архів Володимира Рунця