Суспільне Мовлення оновило правила Нацвідбору на Євробачення 2027.

Кількість претендентів на етапі лонгліста збільшили з 12 до 18 артистів.

Зміна правил Нацвідбору на Євробачення 2027: що відомо

Розширення списку потенційних учасників ініціював музичний продюсер цьогорічного Нацвідбору Дмитро Шуров, щоб дати можливість більшій кількості виконавців поборотися за вихід у фінал.

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— З ініціативи музичного продюсера Дмитра Шурова лонгліст учасників Нацвідбору було розширено, щоб більше учасників отримали шанс пройти до наступного етапу Нацвідбору. При цьому остаточне рішення щодо переліку учасників лонгліста буде прийнято оргкомітетом після опрацювання отриманих заявок, — прокоментувала виконавча продюсерка творчого об’єднання Євробачення Оксана Скибінська.

Загалом на участь у Нацвідборі 2027 надійшло 217 заявок. Приймання анкет тривало з 15 вересня по 2 листопада включно.

Після опрацювання анкет оргкомітет сформує розширений лонгліст, список якого оприлюднять згодом. Відібраним артистам запропонують підписати договір із Суспільним до 24 листопада.

Ті учасники лонгліста, які не пройдуть до фіналу за результатами прослуховувань, зможуть позмагатися за місце у фіналі в рейтинговому онлайн-голосуванні глядачів.

Нагадаємо, що Євробачення 2027 відбудеться в Болгарії, яка здобула право на його проведення після перемоги співачки DARA з піснею Bangaranga у 2026 році.

Місцем проведення обрали прибережне місто Бургас, а головною ареною стане Arena Burgas.

Участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2027 вже офіційно підтвердили 36 країн, серед яких Україна.

Ім’я представника України визначать у лютому 2027 року. Музичним продюсером Нацвідбору 2027 знову став композитор та виконавець Дмитро Шуров (Pianoбой).

Джерело : Суспільне

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