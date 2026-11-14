У віці 80 років помер український актор театру, кіно та дубляжу, народний артист України Євген Шах. Він майже 60 років працював у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Мільйонам глядачів був відомий як голос Албуса Дамблдора в українському дубляжі фільмів про Гаррі Поттера.

Про смерть артиста повідомив колектив театру у Facebook.

Помер український актор Євген Шах

У театрі згадали Євгена Шаха як талановитого актора, який підтримував колег і створював довкола себе теплу атмосферу. За словами колективу, людяність і щирість були невіддільними рисами його характеру.

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– Ми безмежно вдячні долі за те, що мали щастя знати його, працювати поруч, розділяти з ним сцену, радощі й переживання… Уся родина Театру Франка висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким Євгена Шаха, – зазначили у повідомленні.

Колеги подякували артистові за спільну роботу, вистави, пережиті разом радощі та дружбу. Рідним і близьким Шаха висловили співчуття.

Театральний шлях Євгена Шаха

Євген Шах народився 9 лютого 1946 року в селищі Куликів на Львівщині. У 1965 році він закінчив драматичну студію при Театрі Франка, а наступного року долучився до його акторської трупи.

За роки роботи на сцені артист зіграв у виставах Мартин Боруля, Ліс, В неділю рано зілля копала, Поминальна молитва та інших постановках.

У 1977 році Шах здобув вищу освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

– Випускник нашої театральної родини, який присвятив життя служінню мистецтву… Його яскраві сценічні образи, неповторний голос і талант назавжди залишаться в пам’яті глядачів та в історії українського театру й кіно, – повідомили в навчальному закладі.

За багаторічну роботу артист отримав державні звання: у 1997 році став заслуженим артистом України, а 23 березня 2006 року – народним артистом України.

У 2001 році Шах став лауреатом театральної премії Київська пектораль у номінації Найкраща чоловіча роль другого плану. Нагороду йому присудили за роль Омелька у виставі Мартин Боруля за однойменною п’єсою Івана Карпенка-Карого.

Голос Дамблдора в українському дубляжі

Окрім роботи в театрі, Євген Шах займався дубляжем і озвучуванням фільмів, серіалів, мультфільмів та інших проєктів.

Однією з його найвідоміших робіт стала роль Албуса Дамблдора, директора школи чарівництва Гоґвортс, в українському дубляжі фільмів про Гаррі Поттера. У кінобазах Шаха вказано як виконавця цієї ролі в дубляжі студії AdiozProduction.

За даними української бази кінематографа Dzyga MDB, актор працював над озвучуванням п’яти проєктів: історичного серіалу Запороги (2006), фільму Злидні (2005), анімаційного фільму Йшов трамвай №9 (2002), фільму Вій (1996) та фільму Різдвяна казка (1993).

У фільмографії Шаха є ролі в кіно й на телебаченні. Він знімався у фільмах Дике поле (2018), Богдан-Зиновій Хмельницький (2006) і Дорога на Січ (1994), а також у серіалах Украдене щастя (2004), Запороги (2006) та Життя та пригоди Мішки Япончика (2011).

Фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

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