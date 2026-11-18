Українського блогера та підприємця Олександра Слобоженка, якого оголосили в міжнародний розшук за підозрою у вчиненні тяжких економічних і фінансових злочинів, затримали в італійському місті Річчоне.

Про це повідомило італійське видання RiminiToday в середу, 18 листопада.

Олександра Слобоженка затримали в Італії

Зараз Слобоженко перебуває у в’язниці та очікує на рішення щодо його екстрадиції до України.

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28-річного блогера виявили після того, як уранці 17 листопада він зареєструвався в одному з готелів Річчоне. Його ім’я фігурувало в повідомленнях, які надходять до управління поліції, що й привернуло увагу правоохоронців.

Співробітники мобільного підрозділу поліції Ріміні прибули до готелю, встановили особу чоловіка та доправили його до відділку поліції на площі Борначчіні.

– Щодо інтернет-підприємця діяв ордер, виданий його країною, і у вівторок після обіду правоохоронці встановили його місцеперебування в місті. Після доставлення до відділку поліції на площі Борначчіні та завершення необхідних процедур його перевели до в’язниці Казетті, де він очікуватиме на дозвіл щодо екстрадиції, – пише видання.

За версією слідства, у 2020-2023 роках Слобоженко міг керувати організацією, яка займалася арбітражем онлайн-трафіку та отримувала прибутки від просування азартних ігор, букмекерських ставок і підробленої медичної продукції через шахрайські рекламні акаунти.

Щоб приховати доходи та уникнути фінансового контролю, організація використовувала іноземні платіжні системи, криптовалютні гаманці й нелегальні канали обміну валют.

Обвинувачення стосуються ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів на суму понад 213 млн грн. Слідство також перевіряє факти подальшого відмивання незаконно отриманих коштів через придбання елітної нерухомості та автомобілів класу люкс.

На особистій сторінці Слобоженка в соціальній мережі Instagram продовжують з’являтися нові публікації, серед яких і нещодавно оприлюднені дописи Stories.

ОГП готує екстрадицію Слобоженка з Італії

Суспільне пише, що Офіс генерального прокурора України готує екстрадицію з Італії особи, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Ім’я особи не називається, однак джерело Суспільного підтвердило, що Олександра Слобоженка було затримано в Італії.

6 липня 2026 року Національне центральне бюро Інтерполу направило до Генерального секретаріату Інтерполу клопотання про публікацію щодо підозрюваного червоного оповіщення (Red Notice).

Прокурори у кримінальному провадженні разом із представниками Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора готують пакет документів для екстрадиції підозрюваного з Італії.

За даними слідства, у 2020–2023 роках підозрюваний отримав від діяльності компанії понад 1 млрд грн доходу, ухилившись від сплати більш ніж 213 млн грн податків і військового збору.

Слідство також вважає, що він легалізував незаконні доходи, придбавши п’ять об’єктів елітної нерухомості в Києві та 17 автомобілів і мотоциклів.

Фото: Олександр Слобоженко

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