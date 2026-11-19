Співак Melovin відверто поділився подробицями своїх взаємин із колегою по сцені — співачкою Lama — та розповів, чим зумовлене їхнє незвичне тяжіння одне до одного.

Про це виконавець розповів в проєкті Наодинці з Гламуром.

Melovin про стосунки з Lama

За словами Melovin, між ним і Lama справді існує сильна духовна й творча “хімія”, однак вона виходить за межі банальних романтичних стосунків чи фізичного підтексту.

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Артист підкреслює, що їх поєднує глибоке взаєморозуміння, яке миттєво трансформується у музику.

— Мене називають із Lama якось так — тантричний роман. Зрозуміло, що ми одне одного любимо. Це таке дуже красиве кохання — тантричне, мелодійне, музичне. Без жодної вульгарності й усього такого. Але нас щось збуджує дуже часто в якісь моменти. Ми ловимо погляди одне одного. За руки беремося і пишемо ще хіт. Щось відбувається прикольне, — зізнався співак.

Melovin додав, що інколи відчуває тугу за колегою і сам пропонує їй побачитися.

Ба більше, несподівану розгадку їхнього сильного емоційного магнетизму виконавець отримав під час психологічно-езотеричної практики, куди його запросила сама Lama.

— І взагалі, коли були на розставлянні з Lama, вона мене туди завела, то показали, що ми в минулому житті були парою. Саме тому нас так сильно тягне одне до одного, — поділився Melovin.

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