Ми одне одного любимо: MELOVIN зробив заяву про стосунки з LAMAДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- MELOVIN відверто заговорив про особливий зв'язок зі співачкою LAMA.
- Співак зазначив, що їхній зв'язок виходить за межі традиційних романтичних стосунків.
Співак Melovin відверто поділився подробицями своїх взаємин із колегою по сцені — співачкою Lama — та розповів, чим зумовлене їхнє незвичне тяжіння одне до одного.
Про це виконавець розповів в проєкті Наодинці з Гламуром.
Melovin про стосунки з Lama
За словами Melovin, між ним і Lama справді існує сильна духовна й творча “хімія”, однак вона виходить за межі банальних романтичних стосунків чи фізичного підтексту.
Артист підкреслює, що їх поєднує глибоке взаєморозуміння, яке миттєво трансформується у музику.
— Мене називають із Lama якось так — тантричний роман. Зрозуміло, що ми одне одного любимо. Це таке дуже красиве кохання — тантричне, мелодійне, музичне. Без жодної вульгарності й усього такого. Але нас щось збуджує дуже часто в якісь моменти. Ми ловимо погляди одне одного. За руки беремося і пишемо ще хіт. Щось відбувається прикольне, — зізнався співак.
Melovin додав, що інколи відчуває тугу за колегою і сам пропонує їй побачитися.
Ба більше, несподівану розгадку їхнього сильного емоційного магнетизму виконавець отримав під час психологічно-езотеричної практики, куди його запросила сама Lama.
— І взагалі, коли були на розставлянні з Lama, вона мене туди завела, то показали, що ми в минулому житті були парою. Саме тому нас так сильно тягне одне до одного, — поділився Melovin.