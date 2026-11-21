Чотирнадцятий тиждень кулінарного реаліті МастерШеф. Професіонали 5 на телеканалі СТБ виявився для кухарів справжньою перевіркою на витривалість, стратегічне мислення та вміння працювати в умовах жорстких обмежень.

Учасники зійшлися у батлі соусів, готували виключно на відкритому вогні та пройшли незвичну дводенну битву чорних, де фінальний вердикт виносили не лише судді.

МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 14 випуск

Тиждень розпочався з приємної новини від ведучої Ольги Мартиновської, яка оголосила про подвійну винагороду для найкращого кухаря першого етапу.

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— Ми розпочинаємо новий епізод з приємного для вас сюрпризу. Переможець сьогоднішнього конкурсу отримає відразу два приємні бонуси: шеф-ніж та подарунок від спонсора, — зазначила Мартиновська.

Кухарям запропонували долучитися до протистояння смаків у харчовій індустрії — батлу ніжної гірчиці проти солодкого чилі.

За результатами жеребкування сформувалися дві команди, де кожен готував індивідуальну страву з домінантним смаком свого соусу:

ніжна гірчиця: Гліб, Катерина, Жора, Анастасія та Макс;

солодкий чилі: Ірина, Лоана, Андрій та Артур.

За підсумками дегустації за 10-бальною шкалою команда солодкого чилі перемогла з рахунком 43 проти 39 балів, а заповітний шеф-ніж виборола Лоана.

Утім, Ектор Хіменес-Браво уточнив: чорні фартухи отримують автори найслабших страв незалежно від перемоги команди. Так у зоні ризику опинилися Настя, Жора та Ірина.

— Сьогодні ви сумарно заробили 82 бали, завтра ви заробите ще балів. І вже після ви дізнаєтесь, у чому сенс і як ви цими балами скористаєтесь, — заінтригував Ектор.

У другому випробуванні на кухарів чекала стихія вогню. Кожен учасник мав приготувати індивідуальну страву, усі без винятку елементи якої пройшли термічну обробку на полум’ї, вугіллі чи в попелі, застосувавши щонайменше три різні техніки.

Найвищі оцінки — по 10 балів — здобули Настя та Жора, додавши у загальну скарбничку ще 68 балів. Судді дозволили професіоналам самостійно вирішити, з кого з двох лідерів зняти чорний фартух: після короткої наради білий фартух повернула собі Настя.

Водночас найменше балів (по 6) набрали Гліб та Катерина, які й приєдналися до учасників битви чорних.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 14 випуску

У фінальному випробуванні тижня за місце на проєкті боролися Катерина, Гліб, Жора та Ірина. Усі бали, зароблені учасниками у двох попередніх конкурсах (150 балів), судді конвертували у 150 хвилин, які кухарі мали самостійно розподілити між двома днями готування.

— Сьогодні ми перевіримо тренд Michelin, що час — це інгредієнт. Головна ідея — час змінює продукт. Тривалість дозрівання інгредієнта формує глибину його смаку, аромат і структуру. Це про ферментацію, витримування та маринування. Отож, процес приготування ваших страв буде розподілений на два етапи. Загалом на них у вас буде 150 хв. Скільки витрачати на кожен з них — вирішувати вам, — пояснив завдання Ектор Хіменес-Браво.

У перший день четвірка мала підготувати чотири обов’язкові компоненти: тісто, сир, маринований та дегідратований продукти. На доведення страв до ідеалу наступного дня в кухарів залишилося всього 58 хвилин.

Головним сюрпризом стала поява 13 дегустаторів — ними виявилися самі учасники п’ятого сезону, судді Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський, Алекс Якутов та ведуча Ольга Мартиновська. Проте оцінки виставляли виключно колеги-кухарі:

Катерина та Гліб набрали по 28 балів і першими повернули білі фартухи;

Жора отримав 25 балів і також продовжив участь у шоу;

Ірина Петрів набрала лише 9 балів.

Відтак у 14 випуску проєкт МастерШеф. Професіонали 5 від 21 листопада 2026 року залишила Ірина Петрів.

29-річна Ірина Петрів — родом із Жовкви, проживала та працювала в Кракові, де обіймала посаду су-шефа в тайському ресторані. Головним джерелом натхнення для неї є саме тайська кухня з її гармонією гостроти, солодкості, кислинки та солоності. Серед своїх сильних професійних якостей Ірина виділяє відповідальність, креативність та постійне прагнення до розвитку.

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