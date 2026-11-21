Jerry Heil випустила кліп на спільну пісню MEOW із хорватським співаком Baby Lasagna, який посів друге місце на Євробаченні-2024. У композиції артисти поєднали українську, хорватську та англійську мови.

Про це повідомило хорватське видання 24sata.

Jerry Heil та Baby Lasagna випустили кліп MEOW: що відомо

Українська співачка Jerry Heil та хорватський виконавець Baby Lasagna 20 листопада представили спільну композицію MEOW та офіційний відеокліп.

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Пісню створили під час творчої сесії у Стокгольмі разом з авторами пісень для Євробачення Джой та Ліннеєю Деб.

У композиції поєднали попмузику Jerry Heil з елементами індастріал-року Baby Lasagna. Особливістю дуету стало виконання трьома мовами: хорватський музикант заспівав українською, а Jerry Heil — хорватською.

За словами української співачки, MEOW розповідає про притягання та протистояння двох сильних особистостей, жодна з яких не хоче поступатися.

— Для мене співпраця не означає, що один артист переходить у жанр іншого. Це радше зіткнення двох музичних світів, які створюють третій, — пояснила Jerry Heil.

Baby Lasagna зазначив, що композиція досліджує непрості стосунки та зіткнення двох характерів. Музиканти використали котячі образи, гумор та іронію, щоб передати цю ідею.

Кліп зняли в історичному палаці Яблонна XVIII століття поблизу Варшави. Режисеркою стала Юлія Літинська.

Відео натхненне вікторіанською епохою. За сюжетом Baby Lasagna прибуває на аудієнцію до Jerry Heil, однак протягом зустрічі їхні ролі та співвідношення сил постійно змінюються.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Jerry Heil разом із реперкою alyona alyona представляла Україну на Євробаченні у шведському Мальме. Артистки виконали пісню Teresa & Maria та посіли третє місце, набравши 453 бали.

У 2026 році Jerry Heil вирішила знову позмагатися за право представляти Україну на Євробаченні, але вже як сольна виконавиця.

На Національному відборі 7 лютого вона виступила з композицією CATHARTICUS (prayer) та посіла третє місце. Переможницею відбору в той раз стала LELÉKA з піснею Ridnym.

Фото: Jerry Heil/Instagram

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