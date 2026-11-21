До Дня гідності і свободи України пропонуємо добірку стрічок про звичайних людей у надзвичайних обставинах, про незламність, боротьбу, моральний вибір і людяність у найтемніші часи

У добірці – світові й українські фільми останніх років, створені за реальними подіями. В центрі сюжету будь-якої зі стрічок – доля людини, що переживає непрості часи й робить складний моральний вибір.

Мирний-21 (Україна, 2023)

Фільм розповідає про драматичні події червня 2014 року, що розгорнулися на прикордонні Луганської області. Командир українського підрозділу Сергій Дейнека відмовляється перейти на бік російських окупантів: його підрозділ дає бій переважним силам ворога. Головні ролі зіграли: Андрій Самінін, Максим Девізоров, Павло Лі, Віктор Жданов, Марія Штофа та ін.

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22 листопада о 18:00 канал ICTV2 покаже телепрем’єру стрічки на честь Дня гідності і свободи.

Оппенгеймер (США, 2023)

Масштабна біографічна драма про вченого-фізика, професора Роберта Оппенгеймера, що створив першу ядерну бомбу. Стрічка глибоко занурює у залаштунки Мангеттенського проєкту: від пошуку і розбудови команди талановитих колег, наукових проривів до глибокого почуття провини за створення зброї масового знищення. У світовому прокаті фільм режисера Крістофера Нолана зібрав майже $1 млрд. У ролях: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Метт Деймон, Роберт Дауні-молодший.

Кіллхаус (Україна, 2024)

Сюжет розповідає про реальну військову операцію, що була здійснена влітку 2022 року спільними силами спецпідрозділу 3 ОШБр, СБУ та ГУР. Подружжя, що намагаються витягти з полону свою викрадену доньку, разом з американською журналісткою опиняються в сірій зоні під щільним обстрілом окупантів.

Але завдання ускладнюється – адже 14-літня дівчина все ще перебуває в заручницях у ворога. Головну роль зіграв зірка українського екрана, актор-військовий Сергій Стрельніков, а також понад 70 акторів і майже 200 військових і ветеранів із реальним бойовим досвідом. У камео з’являться Кирило Буданов, Василь Малюк, Андрій Білецький.

Вперше на телебаченні військовий екшну покаже канал ICTV2 6 грудня.

Темні часи (Велика Британія, 2017)

Травень 1940 року. Європа палає, а британський уряд на чолі з Невіллом Чемберленом схиляється до капітуляції та перемовин із Гітлером. Новий прем’єр-міністр Вінстон Черчилль, якому не довіряють ані король, ані опоненти, ані деякі однопартійці, ухвалює безкомпромісне рішення: жодних поступок агресору — лише боротьба до повної перемоги. У ролях: Ґері Олдман (премія Оскар за найкращу чоловічу роль), Лілі Джеймс, Крістін Скотт Томас.

Нюрнберг (США, 2025)

Психологічна драма за нон-фікшн бестселером Джека Ель-Хая Нацист і психіатр. Американський армійський психіатр майор Дуглас Келлі отримав завдання оцінити стан нацистської верхівки перед Нюрнберзьким трибуналом. Келлі вступає у напружену інтелектуальну дуель із рейхсмаршалом Третього Рейху Германом Герінгом, намагаючись збагнути природу людського зла. У ролях: Рамі Малек, Рассел Кроу, Майкл Шеннон.

Дружина доглядача зоопарку (США, Чехія, Велика Британія, 2017)

Історія неймовірного милосердя та відваги під час Другої світової війни. Подружжя Антоніна та Ян Жабинських, які завідували Варшавським зоопарком, ризикуючи власним життям, перетворили вольєри й приміщення для тварин на схованку для євреїв із варшавського ґетто. Фільм знятий за мотивами однойменного роману Діан Аккерман про подружжя Жабинських, що врятували понад 300 євреїв. У ролях: Джессіка Честейн, Йохан Хелденберг, Даніель Брюль.

Дюнкерк (Велика Британія, США, Франція, 2017)

Епічна воєнна драма Крістофера Нолана про легендарну операцію 1940 року. Стрічка передає катастрофічний відлік часу та напругу під час порятунку понад 300 тис. союзницьких солдатів, які опинилися в смертельній пастці на французькому узбережжі. Чи вдасться їм вийти з оточення? У ролях: Том Гарді, Кілліан Мерфі, Кеннет Брана, Марк Райленс, Гаррі Стайлс.

Фото: ICTV2

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