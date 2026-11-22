Донька Брюса Вілліса показала, як проводить час зі своїм батьком: фотоДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Таллула Вілліс, донька актора Брюса Вілліса, показала фото, як проводить час зі своїм 71-річним батьком, який бореться з лобно-скроневою деменцією.
Таллула Вілліс опублікувала фото в Instagram.
На світлині Таллула Вілліс сидить на садовій гойдалці із батьком та обіймає його. Фото з’явилося після того, як дівчина публічно обурилася чутками про нібито різке погіршення стану здоров’я Брюса Вілліса.
— Важко бачити, як людина, яка завжди випромінювала силу та мужність, стає безпорадною. Старість може накласти на організм великий тягар — це сумна реальність. Бажаю йому всього найкращого — я є великою шанувальницею Брюса ще з часів серіалу Детективне агентство Місячне світло, — написала Таллула.
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Таллула — наймолодша з трьох дочок Брюса від його колишньої дружини Демі Мур. Жінка усіляко підтримує свого батька.
У лютому 2023 року у Брюса Вілліса діагностували лобно-скроневу деменцію. Це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке може впливати на мовлення, поведінку, пам’ять.
У серпні Брюс Вілліс побував на весіллі своєї доньки Таллули. На одному з фото Таллула пригорнулася до батька, а Вілліс обійняв доньку за плечі.
Фото: Таллула Вілліс