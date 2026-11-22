Таллула Вілліс, донька актора Брюса Вілліса, показала фото, як проводить час зі своїм 71-річним батьком, який бореться з лобно-скроневою деменцією.

Таллула Вілліс опублікувала фото в Instagram.

На світлині Таллула Вілліс сидить на садовій гойдалці із батьком та обіймає його. Фото з’явилося після того, як дівчина публічно обурилася чутками про нібито різке погіршення стану здоров’я Брюса Вілліса.

Зараз дивляться

— Важко бачити, як людина, яка завжди випромінювала силу та мужність, стає безпорадною. Старість може накласти на організм великий тягар — це сумна реальність. Бажаю йому всього найкращого — я є великою шанувальницею Брюса ще з часів серіалу Детективне агентство Місячне світло, — написала Таллула.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений tallulah willis (@buuski)

Таллула — наймолодша з трьох дочок Брюса від його колишньої дружини Демі Мур. Жінка усіляко підтримує свого батька.

У лютому 2023 року у Брюса Вілліса діагностували лобно-скроневу деменцію. Це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке може впливати на мовлення, поведінку, пам’ять.

У серпні Брюс Вілліс побував на весіллі своєї доньки Таллули. На одному з фото Таллула пригорнулася до батька, а Вілліс обійняв доньку за плечі.

Фото: Таллула Вілліс

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.