У суботу, 21 листопада, співачка та акторка Майлі Сайрус офіційно вийшла заміж свого нареченого, барабанщика гурту Liily Макса Морандо.

Про це повідомляє журнал People.

Майлі Сайрус і Макс Морандо одружилися

Церемонію одруження провели в колишньому будинку Френка Сінатри в Палм-Спрінгсі. Серед присутніх зі сторони співачки були її мама Тіш Сайрус, тато — Біллі Рей Сайрус, сестра Ноа Сайрус, а також інші родичі та друзі.

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На фотографіях з весілля видно, що церемонія відбулася біля басейну, а Майлі та Морандо стояли під аркою, прикрашеною білими квітами. На Майлі була біла сукня з відкритою спиною, довгими рукавами та шлейфом, а її наречений був одягнений у класичний чорний костюм.

Варто зауважити, що дрес-код для гостей був чорний колір.

🔗: https://t.co/j7MTVCtFxm #MileyCyrus can buy herself flowers, but this time #MaxxMorando brought the ring. 💍🥹 The couple said “I do” in an intimate Palm Springs ceremony on Nov. 21. Swipe to see exclusive photos from the newlyweds’ special day and head to the link for more. 📷: Backgrid — People (@people) November 22, 2026

У п’ятницю, 20 листопада, наречені влаштували репетиційну вечерю з найближчими людьми. Лілі-Роуз Перселл, зведена сестра Майлі, опублікувала фотографії з вечері у своїх Instagram Stories.

Музиканти заручилися минулого року, а разом вони з 2021 року. Познайомилася пара на побаченні наосліп.

Це вже другий шлюб Майлі. У 2018 році Майлі вийшла заміж за актора Ліама Гемсворта. Проте вже в серпні 2019 року Ліам звернувся до суду й подав на розлучення.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року на Майлі Сайрус подали до суду за порушення авторських прав – її звинувачують у копіюванні пісні Бруно Марса. Робота Flowers нібито має багато спільного з хітом Бруно 2012 року.

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