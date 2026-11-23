Американський режисер Квентін Тарантіно втретє став батьком.

Його дружина — ізраїльська співачка й модель Даніела Пік — народила йому сина.

Про це ексклюзивно повідомило видання People із посиланням на представника Тарантіно.

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Квентін Тарантіно втретє став батьком

— Квентін Тарантіно та його дружина, Даніела Пік Тарантіно, надзвичайно раді оголосити про народження своєї третьої дитини, хлопчика, — йдеться в офіційній заяві.

Однак про ім’я та дату народження хлопчика поки що не повідомляється.

Для подружжя це вже третя спільна дитина: Тарантіно і Пік також виховують 6-річного сина Лео та 4-річну доньку Адріану.

Квентін Тарантіно і Даніела Пік: що відомо про стосунки пари

Квентін Тарантіно познайомився з Даніелою у 2009 році в Ізраїлі під час промотуру свого фільму Безславні виродки.

Між ними спалахнув роман, проте через кілька років пара розійшлася.

Возз’єдналися Тарантіно і Даніела Пік близько 2016 року, влітку 2017 року оголосили про заручини, а в листопаді 2018-го зіграли камерне весілля у своєму маєтку в Лос-Анджелесі.

Первісток Лео народився у лютому 2020 року, а донька Адріана з’явилася на світ в липні 2022-го.

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