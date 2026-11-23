Співак Олег Винник розповів про те, скільки йому потрібно грошей для комфортного життя в Німеччині.

Подробицями фінансового становища Винник поділився у розмові з блогером Валерієм Романьком.

Олег Винник про суму грошей для життя в Німеччині

Винник озвучив бюджет, який вважає прийнятним для комфортного життя в Берліні з урахуванням оренди квартири та відпочинку.

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— Якщо мені дати €2500 на місяць — це мало для життя в Берліні. Якщо жити десь в центрі й ще у відпустку десь полетіти, як роблять багато німців, то €4 000 треба десь, — розповів Винник.

Водночас Олег Винник спростував чутки про те, що отримує соціальні виплати в Німеччині. За словами виконавця, він самостійно забезпечує себе творчістю та винаймає житло.

Також Винник поскаржився на нестабільність прибутків та заперечив інформацію медіа про власні багатомільйонні статки, зокрема згадки в рейтингу Forbes.

— Я не можу сказати, скільки заробляю, бо можу сидіти пів року нічого не робити й нічого не заробити. А може бути, що місяць поїздив, зробив тур і вже тоді розподіляю. А якщо сказати, скільки заробляю на рік… Те, що пише про артистів преса — я не вірю. Не знаю жодного артиста, про якого написали правду про його дохід. Про мене в Forbes писали і я такий: Ого, де ці гроші? — зазначив співак.

Раніше Олег Винник зробив заяву щодо свого громадянства. За словами співака, наразі він є лише резидентом Німеччини, проте вважає цілком логічним кроком зміну громадянства.

Він зазначив, що почувається в Берліні значно комфортніше, ніж в Україні. Остаточного рішення про відмову від українського паспорта Винник ще не ухвалив.

Фото: Олег Винник

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