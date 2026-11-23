Військовослужбовець, рекордсмен з адаптивного стронгмену, ветеран та ведучий проєкту Ранок у великому місті на телеканалі ICTV2 Олександр Швачка став лауреатом Всеукраїнської премії Сила Впливу у категорії Захисники України.

Церемонія нагородження щорічної Всеукраїнської премії Сила Впливу відбулася 21 листопада, у День Гідності та Свободи, в київському готелі InterContinental.

Уже втретє цей захід збирає разом військових, волонтерів, медиків, правозахисників, спортсменів, діячів культури, підприємців і громадських лідерів — тих, хто щодня працює на зміцнення держави та наближає перемогу.

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Олександр Швачка став лауреатом Всеукраїнської премії Сила Впливу

Олександр Швачка зізнається, що для нього велика честь бути відзначеним у номінації Захисники України всеукраїнської премії Сила Впливу 2026.

— Життя багато чому навчило, а пережите добряче загартувало. Незмінним залишається любов до рідної землі, віра в Україну та бажання бачити її вільною і сильною. Честь та повага Силам оборони, вдячність всім, хто працює на нашу перемогу, як би важко не було. Слава Україні! — наголосив Олександр Швачка під час своєї промови на церемонії.

Десантник, ветеран і зірка адаптивного спорту зізнається, що назавжди залишається військовим у душі. Його бойовий шлях розпочався ще у 2015 році, коли Олександр із позивним Вовк добровольцем вирушив на схід України у складі 79 окремої десантно-штурмової бригади.

А 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного російського вторгнення, він знову став на захист країни — цього разу в лавах 95 ОДШБр.

Під час боїв за Київщину захисник зазнав тяжкого поранення ноги, через яке лікарям довелося провести ампутацію. Попри бажання повернутися до побратимів на передову, чоловікові довелося адаптуватися до нових життєвих умов.

Саме тренування у спортзалі разом з іншими ветеранами допомогли йому відновитися: згодом Олександр став одним із найяскравіших представників ветеранського руху та встановив світовий рекорд з адаптивного спорту.

У 2024 році Олександр Швачка відкрив нову сторінку в цивільному житті — приєднався до команди програми Ранок у великому місті на ICTV2, ставши першим ведучим-ветераном в історії українського телебачення.

Сила Впливу: що відомо про премію

Всеукраїнська премія Сила Впливу — це щорічна нагорода для українців, чия громадянська позиція та проєкти суттєво впливають на розвиток суспільства й обороноздатність країни в умовах великої війни. Засновницею ініціативи є Анастасія Хрищук.

У 2026 році лауреатів відзначили у 13 номінаціях, зокрема: Герої України (посмертно), Вплив року, Захисники України, Захисники українського неба, Медицина незламності, Серце нації, Державність. Дія. Просвітництво, Соціально активний бізнес, Спорт, Соціальні проєкти й волонтерство тощо.

У попередні роки серед лауреатів премії були Іван Дацко, Тарас Чайка, Тарас Матвіїв, мовознавиця Ірина Фаріон, Народний ансамбль танцю Горицвіт та інші відомі діячі й герої України.

Фото: Сила Впливу

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