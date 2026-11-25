У столиці Пуерто-Рико Сан-Хуані минув фінал 75 міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт 2026.

Головну корону здобула 27-річна представниця країни-господарки Дженніфер Баррето.

Вона стала першою заміжньою жінкою та матір’ю в історії конкурсу, якій вдалося вибороти цей титул.

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Міс Всесвіт 2026: хто переміг у конкурсі

Дженніфер Баррето обійшла 115 конкуренток з усього світу. Переможну корону Сяйво вічної спадщини, оздоблену 3150 діамантами, їй передала торішня володарка титулу, мексиканка Фатіма Бош.

Для Пуерто-Рико ця перемога стала вже шостою за всю історію існування конкурсу (попередні корони острів здобував у 1970, 1985, 1993, 2001 та 2006 роках).

За перемогу Баррето отримає близько $250 тис., контракт з організацією та річний тур світом.

П’ятірка фіналісток Міс Всесвіт 2026:

Переможниця: Дженніфер Баррето (Пуерто-Рико);

Перша віцеміс: Мелісса Нуньєс (Домініканська Республіка);

Друга віцеміс: Клара Вегас (Венесуела);

Третя віцеміс: Беа Міллан-Віндорскі (Філіппіни);

Четверта віцеміс: Джорджія Ваддінгтон (Нова Зеландія).

Дженніфер Баррето: що відомо про переможницю Міс Всесвіт 2026

Дженніфер Баррето родом із пуерто-риканського міста Сан-Себастьян. Вона одружена та виховує 7-річну доньку.

Історична перемога стала можливою завдяки зміні правил конкурсу у 2022 році, коли організатори скасували багаторічну заборону на участь заміжніх жінок і матерів.

До 2026 року Дженніфер ніколи не брала участі в конкурсах краси. Її дебют відбувся лише в червні, коли вона виграла національний відбір Міс Всесвіт Пуерто-Рико, здобувши також спецвідзнаки за найкраще дефіле та усмішку.

За освітою нова королева краси — психологиня та соціальна працівниця (має ступінь бакалавра психології та магістра психології й соціальної роботи).

З 2021 року вона працювала на військовій базі армії США Форт-Кавасос у штаті Техас — спершу кризовою рятувальницею в межах програми захисту сімей військових, а згодом фахівчинею з профілактики ризикованої поведінки та запобігання самогубствам. Окрім того, Баррето активно волонтерить у пуерто-риканській асоціації підтримки дітей із діабетом.

Під час інтелектуальних раундів фіналу Міс Всесвіт Баррето підкорила журі відповідями про лідерство та етику технологій: вона наголосила, що сучасні лідери мають насамперед прислухатися до своїх громад і показувати власний приклад, а в епоху розвитку штучного інтелекту головною людською цінністю залишається чесність та відповідність між словами й вчинками.

Як виступила Україна на Міс Всесвіт 2026: що відомо про Анну Ніконову

Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2026 представляла 23-річна киянка Анна Ніконова. За підсумками фіналу українка увійшла до 30 найгарніших учасниць світу.

Анна здобула ступінь бакалавра з психології та освіти в Університетському коледжі Лондона (UCL), а у 2026 році закінчила магістратуру у Кембриджському університеті.

Дівчина вільно володіє англійською мовою, з дитинства займалася вокалом, брала участь у телевізійних програмах, ставала переможницею та лауреаткою українських і міжнародних дитячих фестивалів і конкурсів.

До речі, організатори Міс Всесвіт уже визначилися з наступною країною-господаркою: 76-й конкурс планують провести в Коста-Риці, тож шоу й надалі залишатиметься в Латинській Америці.

Джерело: Nacionale

Джерело : BBC

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