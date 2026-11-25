Сьогодні, 25 листопада, у Києві попрощались із першим президентом Києво-Могилянської академії В’ячеславом Брюховецьким.

Церемонія прощання відбулася на території Національного університету Києво-Могилянська академія.

Провести В’ячеслава Брюховецького в останню путь прийшли студенти, випускники, викладачі, рідні та друзі, повідомляє Суспільне.

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Прощання із В’ячеславом Брюховецьким у Києві 25 листопада

Серед присутніх на церемонії були голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та міністерка культури Тетяна Бережна, яка сама є випускницею Могилянки. Під час прощання хор академії виконав Заповіт Тараса Шевченка.

Одна з випускниць університету пригадала першу зустріч із Брюховецьким на студентській посвяті та розповіла, що між собою могилянці по-дружньому називали його Брюх.

У її пам’яті назавжди закарбувалася легендарна історія про те, як очільник закладу виграв у шахи перший кабінет для відродженої Києво-Могилянської академії.

Під час прощання також нагадали, як Брюховецький щоденно опікувався питаннями університету, підтримував студентів, щиро пишався досягненнями випускників і плекав мрію про те, що колись випускник Могилянки очолить Українську державу.

Нагадаємо, що В’ячеслав Брюховецький помер 12 листопада у віці 79 років. Про причини смерті В’ячеслава Брюховецького не повідомляється.

У 1991 році він очолив процес відродження Києво-Могилянської академії та керував нею як ректор і президент до 2007 року.

Саме за його каденції в НаУКМА впровадили передові для тодішньої української освіти стандарти: магістерські програми, систему вільного вибору дисциплін та навчання за принципами Болонського процесу. Згодом він отримав статус почесного президента академії.

Науковий доробок Брюховецького охоплює понад 400 праць, присвячених українській літературі та її видатним постатям.

У 2007 році йому надали звання Героя України, а президент Володимир Зеленський посмертно відзначив діяча орденом Свободи.

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