Голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт домовилися врегулювати багаторічний судовий спір через виноробню Chateau Miraval у Франції.

Про це йдеться у спільній заяві представників акторів.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт поділили виноробню

— Ми врегулювали це поза судом в найкращих інтересах нашої родини й не будемо надавати подальших коментарів. Будь-які коментарі в ЗМІ, що приписуються “джерелам”, насправді не належать нікому з нас чи комусь із наших близьких, — наголосили представники Джолі та Пітта.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт придбали контрольний пакет акцій французького виноробного маєтку Chateau Miravaly 2008 році, а у 2014-му зіграли там весілля.

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У 2016 році Джолі подала на розлучення. Хоча офіційно шлюб розірвали у 2019-му, судові спори щодо фінансів та опіки над дітьми тривали до 2024 року.

У 2021 році Джолі отримала дозвіл суду на продаж своєї частки у виноробні за $164 млн.

У лютому 2022 року Бред Пітт звернувся до суду з позовом проти колишньої дружини після того, як вона продала свою частку групі Stoli — виробнику алкоголю, підконтрольному російському бізнесмену Юрію Шефлеру.

Актор стверджував, що Джолі порушила їхню попередню домовленість не відчужувати частки у бізнесі без згоди іншого співвласника.

У жовтні 2022 року Анджеліна Джолі подала зустрічний позов, у якому висунула звинувачення щодо жорстокої поведінки Пітта, що стала причиною розриву.

Юристи акторки заявляли, що угода про прямий продаж її частки Пітту зірвалася через його вимогу підписати угоду про нерозголошення, яка б забороняла їй говорити поза судом про фізичне та емоційне насильство Пітта над нею та їхніми дітьми. Сам Пітт усі закиди категорично заперечував.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт були однією з найяскравіших пар Голлівуду. Вони познайомилися на зйомках фільму Містер і місіс Сміт.

Разом вони виховували шістьох дітей: всиновлених Медокса, Захару та Пакса, а також біологічних — Шайло та двійнят Нокса й Вів’єн.

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