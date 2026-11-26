Лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин повідомив, що орендований ним будинок зазнав серйозних пошкоджень унаслідок російського обстрілу.

Світлинами пошкодженого будинку Харчишин поділився на своїй сторінці в Instagram.

Будинок Валерія Харчишина пошкоджено внаслідок атаки

Інцидент стався кілька днів тому, коли Валерій разом із музикантами перебував у благодійному концертному турі на підтримку ЗСУ.

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За словами співака, потужна вибухова хвиля вибила фасадні вікна та зірвала масивні броньовані двері.

Окрім його оселі, удар зачепив ще близько 20 приватних будинків — фактично половину вулиці. Дехто з місцевих жителів також залишився без автомобілів.

На щастя, минулося без загиблих і поранених, однак матеріальні збитки у людей значні.

— Я не забобонний і не вірю в кармічні збіги, але мені знову прилетіло. Вибуховою хвилею знесло фасадні вікна, а бронедвері влетіли в хату. Це сталося кілька днів тому, коли ми були в турі та збирали на Сили оборони. Слава Богу, ніхто не загинув і фізично не постраждав, але майна знищено чимало. Співчуваю усім постраждалим сусідам, хто втратив домівки та колеса, — розповів Харчишин.

Також Харчишин різко висловився на адресу президента США Дональда Трампа через його риторику про “випадкові” російські удари по мирних містах.

— Перше, що зʼявилось перед моїми очима, коли побачив масштаб руйнувань, — Трамп, який говорить про те, що його “друг Владімір” нічого поганого в Україні не робить, і всі бомби-ракети-дрони падають на цивільних випадково. Так, зрозуміло, що мене дуже засмучує цей черговий варварський приліт по цивільних, про який навіть не згадає “північноамериканський гарант”, але це не привід опускати руки. Не дочекаєтесь, кляті окупанти! — емоційно написав музикант.

Лідер Другої Ріки запевнив, що особиста фінансова чи побутова підтримка йому не потрібна — вибиті вікна вже встигли тимчасово зашити дерев’яними щитами.

Натомість він закликав українців спрямовувати всі ресурси на допомогу армії.

— Допомога не потрібна. Допомагайте Силам оборони в будь-який спосіб. P.S. Вікна деревʼяні встановили — нічого не видно, зате надійно, — додав Валерій.

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