Оргкомітет Нацвідбору на Євробачення 2027 ухвалив рішення про дискваліфікацію гурту Spokusy.

Колектив виключили з переліку учасників через неетичну поведінку та висловлювання його співзасновника, гітариста й співавтора конкурсної пісні Ігоря Черепанова.

Відповідне рішення ухвалили 26 листопада на позачерговому засіданні Оргкомітету, повідомляє Суспільне Культура.

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Гурт Spokusy дискваліфікували з участі на Нацвідборі Євробачення 2027

24 листопада Суспільне оголосило лонгліст претендентів на участь у Нацвідборі на Євробачення 2027, до якого потрапив і колектив Spokusy.

Як пояснили організатори, перед формуванням списку всіх артистів перевіряють на репутаційні ризики, проте на той момент інформації про спілкування учасника гурту Ігоря Черепанова з неповнолітніми, що має ознаки грумінгу, не було.

Після публічного розголосу комітет терміново переглянув участь колективу.

— Суспільне категорично засуджує стосунки, грумінг та будь-яку комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми особами. Гурт Spokusy дискваліфіковано через порушення пункту 4.6. Правил Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення 2027 — відсутність під час участі у відборі та в минулому неетичної поведінки чи висловлювань учасника, — наголосили в комітеті.

Після виключення гурту боротьбу за право представляти Україну на Євробаченні 2027 продовжують 17 виконавців.

Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому 2027 року. Музичним продюсером Нацвідбору 2027 знову став композитор та виконавець Дмитро Шуров (Pianoбой).

Скандал з учасником гурту Spokusy Ігорем Черепановим: що відомо

Після публікації лонгліста авторка творчих проєктів Юлія Мантикора оприлюднила в соцмережах допис і відеозвернення, в яких звинуватила 42-річного гітариста Spokusy Ігоря Черепанова (відомого під псевдонімом Череп, а також як артдиректора київського клубу Теплий ламповий) у сексуальних домаганнях до підлітків.

Свої слова вона підкріпила скриншотами приватних листувань музиканта з неповнолітніми дівчатами, зокрема й зі сторінки клубу в Instagram.

— Перш ніж він вийде на національну сцену, прошу вас подивитися і подумати, як він використовує свій статус у спілкуванні з 15-річними підлітками, — заявила Юлія Мантикора.

Згодом до журналістів звернулися дівчата, які розповіли про власний досвід спілкування з Черепановим у підлітковому віці.

У коментарі Суспільному Ігор Черепанов назвав висунуті звинувачення “наклепом” та запевнив, що ніколи не мав романтичних стосунків чи побачень із неповнолітніми.

— Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося, — заявив гітарист Spokusy.

Нагадаємо, що Євробачення 2027 уперше прийматиме Болгарія — шоу відбудеться у місті Бурґас на майданчику Арена Бурґас. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, гранд-фінал — на 15 травня.

Перемогу на попередньому конкурсі здобула співачка Dara з піснею Bangaranga, а представниця України Leléka з композицією Ridnym посіла дев’яте місце.

Фото: Ігор Черепанов

Джерело : Суспільне

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