Яке свято 2 травня та як не накликати на себе бідність

У п’ятницю, 2 травня, відзначається Міжнародний день Гаррі Поттера, Міжнародний день тунця, Міжнародний день поінформованості про цингу та Міжнародний день туби.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Александрійського.

Яке сьогодні церковне свято – 2 травня 2025 року

2 травня віряни згадують святителя Афанасія Великого. Він народився близько 297 року у християнській сім’ї, протягом свого життя був противником аріанства.

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Попри багаторічні гоніння й переслідування, архієпископ Александрійський захищав християнство, відстоював догмати про природу Святої Трійці та божественності Ісуса. Йому приписують написання Афанасієвського символу віри.

Хто святкує день ангела 2 травня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман та Зоя.

Що не можна робити 2 травня 2025 року

Цього дня не можна нікому розповідати про свої сни. Не варто робити так, щоб гаманець був порожній, інакше накличете на себе бідність.

Народні прикмети забороняють давати гроші в борг – відженете удачу. Також після заходу сонця не рекомендується перераховувати гроші.

Що можна робити сьогодні

Згідно з народними прикметами, 2 травня варто прислухатися до співу солов’їв. Якщо почуєте спів птаха, то будете жити довго та щасливо.

Сьогодні можна займатися домашніми справами, рукоділлям, також немає заборон щодо роботи на городі.

Народні прикмети на 2 травня 2025 року

Вітряно і холодно – чекайте на таке ж літо.

На черемсі з’явилися квіти – до похолодання.

На заході сонце яскраве – до посушливого літа.

Каркає ворона біля дому – до неприємностей.

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