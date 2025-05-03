Яке свято 3 травня 2025 та чому подружжю не можна сваритися

Сьогодні, 3 травня, світ відзначає низку оригінальних та змістовних дат. Серед них – Всесвітній день свободи преси, День кондитера, Міжнародний день дикої коали, а також День словотворця.

Крім того, на першу суботу травня цього року припадає святкування таких подій, як День пілатесу, День вуличного музиканта, Всесвітній день лабіринту та День безплатних коміксів.

Православна церква вшановує пам’ять одного з найшанованіших українських святих – преподобного Феодосія Печерського.

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Факти ICTV зібрали інформацію про церковне і світське значення цього дня, іменини, прикмети, а також поради, чого сьогодні варто уникати, а що, навпаки, зробити.

Яке сьогодні церковне свято – 3 травня 2025 року

Православна церква згадує преподобного Феодосія Печерського – одного з основоположників чернецтва часів України-Руси, ігумена Києво-Печерської лаври. Його постать відіграла визначальну роль у духовному житті Княжої доби, адже саме він сформував ідеал монастирського співжиття за Студійським уставом.

Хто святкує день ангела 3 травня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають чоловіки та хлопчики з іменами Петро та Тимофій.

Що не можна робити 3 травня 2025 року

Не слід злословити, скандалити чи проявляти злість.

Уникайте заздрості, жадібності та лінощів.

Не відмовляйте у допомозі тим, хто її потребує

Подружжю не можна сваритися – це віщує рік конфліктів

Не можна проливати молоко – це до прикростей

Що можна робити сьогодні

Цього дня заведено звертатися з молитвами до преподобного Феодосія Печерського. Люди просять у нього здоров’я, духовної стійкості, добробуту в родині, допомоги у матеріальних потребах. Особливо моляться монахи, адже Феодосій вважається їхнім покровителем.

Народні прикмети на 3 травня 2025 року

Якщо зранку випала роса – день буде ясним.

Відсутність роси – до дощу.

Співають солов’ї – друга половина травня буде теплою.

Черемха рясно квітне – літо буде сухим.

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