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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025: тематичні картинки до 8 травня

Привітання у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025
Фото: Pexels

У четвер, 8 травня, Україна відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Ця дата вшановує пам’ять мільйонів загиблих, висловлює повагу всім борцям проти нацизму та нагадує про трагедії, спричинені війною. Символом Дня пам’яті є червоний мак – знак скорботи та разом із тим надії на мирне майбутнє, якого зараз так прагне Україна.

Рішення про встановлення державного свята 8 травня, коли й був підписаний акт про капітуляцію гітлерівської Німеччини, стало важливим кроком у напрямку європейської інтеграції та відходу від радянських традицій. Воно також сприяє утвердженню національної пам’яті та збереженню історичної правди.

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День пам’яті та перемоги над нацизмом – картинки

До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 2025 Факти ICTV підготували добірку листівок, що допоможуть передати настрій, що панує в цей день. Нехай ці картинки стануть нагадуванням про важливість миру та єдності в нашому суспільстві.

Привітання у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025

Фото: День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 2025 – картинки/Depositphotos

Привітання у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025

Фото: Листівки у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025/Depositphotos

Привітання у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025

Фото: День памʼяті та перемоги над нацизмом – тематичні листівки/Depositphotos

Привітання у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025

Фото: Картинки до Дня памʼяті та перемоги над нацизмом/Depositphotos

Привітання у День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025

Фото: День памʼяті та перемоги над нацизмом 2025 – найкращі тематичні листівки/Depositphotos

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