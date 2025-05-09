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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Нехай святий оберігає від усіх бід: привітання з Днем Миколи Чудотворця 2025

день святого Миколи Чудотворця
Фото: Pexels, Depositphotos

Традиційно у травні віряни відзначають День Миколи Чудотворця, або, як його ще називають у народі, – весняного Миколи.

Свято приурочене до перенесення мощей святителя Миколи з Мир Лікійських до італійського міста Барі у 1087 році.

Микола Чудотворець 2025 – дата

Згідно з новоюліанським календарем, День Миколи Чудотворця 2025 відзначається 9 травня. За старим стилем, весняний Микола припадає на 22 травня.

Зараз дивляться

Микола Чудотворець є одним із найшанованіших святих у православній церкві. Він був єпископом міста Мира в Лікії (сучасна територія Туреччини), зазнавав гонінь за часів правління римського імператора Діоклетіана.

Усе життя святого було сповнене благодіяннями та чудесами. Микола допомагав тим, хто тоне, визволяв полонених, рятував від смертної кари невинних, зцілював хворих, допомагав позбутися бідності, дарував їжу голодним, був помічником та заступником.

Сьогодні варто привітати рідних з цим церковним святом та побажати їм миру, здоров’я та чудес у житті. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Днем Миколи Чудотворця 2025 в картинках.

Привітання з Днем Миколи Чудотворця в картинках

День Миколи Чудотворця 2025

День Миколи Чудотворця 2025/Depositphotos

Картинки з Днем Миколи Чудотворця

Картинки з Днем Миколи Чудотворця/Depositphotos

Привітання з Днем Миколи Чудотворця 2025

Привітання з Днем Миколи Чудотворця 2025/Depositphotos

Микола Чудотворець - привітання в листівках

Микола Чудотворець – привітання в листівках/Depositphotos

Листівки з Днем весняного Миколи

Листівки з Днем весняного Миколи/Depositphotos

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