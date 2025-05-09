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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Свято єдності: привітання з Днем Європи 2025 у листівках

День Європи
Фото: Unsplash

Щороку 9 травня Україна, Європейський Союз та інші держави відзначають День Європи. Свято було започатковане на знак миру та єдності на європейському континенті.

Для України ця дата є не лише нагадуванням про євроінтеграцію, а й символом незламного прагнення до свободи, гідності та демократичних цінностей, за які сьогодні бореться кожен свідомий громадянин. Українці святкують разом із ЄС, підтверджуючи свій вибір бути частиною великої європейської родини.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем Європи у листівках, щоб ви нагадали рідним та близьким про важливість єдності, миру і спільних європейських цінностей.

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День Європи – привітання у листівках

Привітання з Днем Європи 2025

Привітання з Днем Європи 2025

День Європи 2025 - листівки

День Європи 2025 – листівки

Листівки з Днем Європи

Листівки з Днем Європи

День Європи - привітання в картинках

День Європи – привітання в картинках

День Європи - привітання зі святом

День Європи – привітання зі святом

Зазначимо, що День Європи в Україні почали офіційно відзначати у 2003 році, однак дату 9 травня закріпили лише у 2023 році. Про історію Дня Європи в Україні – читайте у нашому матеріалі.

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Фото: Depositphotos

День Європи, Привітання зі святами
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