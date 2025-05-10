Яке свято 10 травня 2025 та навіщо цього дня ходили до лісу

У суботу, 10 травня, відзначається Всесвітній день руху для здоров’я, Всесвітній день справедливої торгівлі, Всесвітній день боротьби із системним червоним вовчаком, Міжнародний день вітряка, Всесвітній день господарювання, День океану-матері, Всесвітній день танцю живота та Міжнародний день арганії.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять апостола Симона Зилота. Детальніше свята, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 10 травня 2025 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті Симона Зилота (Кананіта), одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Він був завзятим прихильником християнства, а після вознесіння Спасителя проповідував у різних країнах.

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Дослідники припускають, що Симон Зилот був нареченим на весіллі в Кані Галілейській, де Ісус перетворив воду у вино. Святий помер мученицькою смертю, за однією із версій – був живцем розпиляний пилкою. Саме тому Симона Кананіта часто зображують із пилкою.

Хто святкує день ангела 10 травня 2025 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких імен: Василь, Кирило, Лаврентій, Симон і Таїсія.

Що не можна робити 10 травня 2025 року

Сьогодні, як і в будь-яке інше свято, церква не схвалює сварок, агресії, пліток, лихослів’я. Не можна ображати когось та ображатися. Також не рекомендується зловживати алкоголем.

Що можна робити сьогодні

У день Симона Зилота жінки зазвичай ходили до лісу та збирали там лікарські трави. У народі вважали, що святий наділяє рослини сильною та цілющою енергією. Трави засушували, а потім використовували для лікування різних хвороб.

Сьогодні можна займатися домашніми справами, працювати на городі та на подвір’ї. Ввечері можна запросити в гості друзів та рідних.

Народні прикмети на 10 травня 2025 року

Вранці багато роси – до гарного врожаю.

Знайшли на вулиці підкову – чекайте на удачу.

Сонячний день – літо буде ясним і теплим.

Дощить – до прохолодного літа.

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