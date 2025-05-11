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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Дякую за турботу: привітання з Днем матері 2025 у картинках, віршах і прозі

День матері 2025
Фото: Unsplash

Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері – свято любові, вдячності та найтепліших обіймів. Цьогоріч подія припадає на 11 травня.

Сьогодні варто приділити час найріднішим людям у світі – тим, хто з дитинства дарував нам турботу і підтримку. Навіть кілька щирих слів здатні зігріти материнське серце, тож надішліть мамі красиву листівку або вірш із вдячністю.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем матері 2025 в картинках, віршах і прозі.

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День матері: привітання в картинках

День матері 2025 - привітання

День матері 2025 – привітання

Картинки з Днем матері 2025

Картинки з Днем матері 2025

Листівки до Дня матері 2025

Листівки до Дня матері 2025

День матері - привітання в картинках

День матері – привітання в картинках

Привітання з Днем матері в картинках

Привітання з Днем матері в картинках

Привітання з Днем матері у віршах

***

Дякую, мамо, за ніжні долоні,
Ласку, турботу, ночі безсонні,
Спасибі за всі ті пісні, що співала,
Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.

Щоб завжди була ти щаслива, здорова,
У твоєму житті, щоб було все чудово.
Ти наймиліша, завжди будь із нами!
Цілую тебе і вітаю з Днем мами!

***

З Днем матусі тебе я вітаю,
Найрідніша моя на землі!
Щастя, благ та здоров’я бажаю,
Ти життя присвятила мені!

Буду теж я тебе захищати
Від життєвих турбот і біди.
Щоб була ти душею багата,
Щоб раділа зі мною завжди!

Будь красива, весела, щаслива,
Ти, матусю, в житті оберіг.
Хай прихильно складається доля,
Захищає твій янгол поріг!

***

З Днем матері тебе вітаю,
Моя найкраща в світі мамо!
У це свято щастя побажаю,
Любові, миру і достатку.

Тобі я дякую, рідненька,
За ласку, ніжність і турботу,
Любов, надію, доброту.
Як сильно я тебе люблю!

***

З Днем матері, з найкращим святом!
Я хочу щиро побажати:
Хай щастя буде неминучим,
Життя — яскравим та квітучим!

***

Привітання з Днем матері в прозі

***

Мамо, дякую за кожен день, коли ти була поруч – з порадою, підтримкою або просто поглядом, який дає сили. Ти – мій приклад, мій спокій і мій найкращий друг. Зі святом тебе, моя найрідніша!

***

У світі, де все змінюється, єдина стабільність – це твоя любов. Дякую тобі за безмежне терпіння, силу і доброту. Мамо, будь щасливою щодня, а я завжди буду поруч!

***

Дорога мамо, у цей святковий день хочу побажати тобі безмежного щастя, міцного здоров’я та здійнення всіх мрій. Нехай кожна мить твого життя буде наповнена радістю! Дякую тобі за підтримку і за те, що ти завжди на моєму боці. З Днем матері!

***

Зі святом, моя рідненька! Твоя увага, терпіння і турбота – це найцінніше, що є у моєму житті. Я пишаюся тим, що ти моя мама, і щодня дякую за твою підтримку і любов. Бажаю тобі безмежного щастя, здоров’я і мирного неба над головою!

***

З Днем матері щиро вітаю! Нехай діти радують своїми досягненнями, а кожен день буде наповнений щастям та приємними емоціями. Бажаю достатку, наснаги, теплих обіймів та подарунків!

***

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