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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Яке свято 12 травня та що сьогодні не можна приносити додому

яке свято 12 травня 2025
Фото: Pexels

У понеділок, 12 травня, відзначається Міжнародний день медичної сестри, День екологічної освіти, Міжнародний день здоров’я рослин, Міжнародний день обізнаності про міалгічний енцефаломієліт, Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію, Міжнародний день коучингу, а також Міжнародний день поширення інформації про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих Епіфанія і Германа. Детальніше про свята, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 12 травня 2025 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті святого Епіфанія, єпископа Кіпрського, та святого Германа, патріарха Константинопольського.

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Епіфаній був палестинським монахом, а також єпископом у місті Саламін, що в Кіпрі. Найбільше він прославився тим, що викривав єресь. Герман протягом 15 років був патріархом Константинопольським. Його шанують як одного з найбільших противників іконоборства.

Хто святкує день ангела 12 травня 2025 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких чоловічих імен: Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян.

Що не можна робити 12 травня 2025 року

У народі вірили, якщо 12 травня у двір прибіжить лисиця з лісу, то це до біди. Згідно з прикметами, сьогодні не можна зривати квіти латаття і приносити їх додому.

Не варто скупитися і відмовляти, якщо у вас просять позичити якусь річ, інакше добра в житті не буде. Також церква не схвалює сварок, агресії, пліток та образ.

Що можна робити сьогодні

Наші предки називали 12 травня Горобинівкою, тому що саме в цей період починала квітнути горобина. Вважалося, що це дерево захищає від пожеж, тому його часто садили поряд з будинком.

Сьогодні можна займатися домашніми справами як на городі, так і на подвір’ї. Також варто допомагати тим, хто цього потребує.

Народні прикмети на 12 травня 2025 року

  • Похмурий ранок – літо буде дощовим.
  • Соловей співає усю ніч – чекайте на потепління.
  • Багато хрущів – до посухи влітку.
  • Багато квітів на горобині – чекайте на гарний врожай ягід.
  • Червоний світанок – літо буде посушливим.
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