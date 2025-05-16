Яке свято 16 травня та чому сьогодні не варто вживати алкоголь

У п’ятницю, 16 травня, відзначається Міжнародний день мирного співіснування, Міжнародний день поінформованості про целіакію, Міжнародний день світла, День біографів, День морської мавпи та Міжнародний день віртуальних помічників.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Феодора Освяченого. Детальніше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 16 травня 2025 року

Віряни сьогодні згадують преподобного Феодора Освяченого. Він народився близько 316 року в Єгипті у заможній християнській родині.

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Феодора прозвали “освяченим”, тому що він першим у своїй обителі отримав чин священика. Він був учнем преподобного Пахомія Великого, прославився святістю життя і щедрим даром чудотворення. Помер Феодор у 368 році.

Хто святкує день ангела 16 травня 2025 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких чоловічих імен: Георгій, Олександр, Феодор.

Що не можна робити 16 травня 2025 року

Сьогодні не можна лінуватися та відкладати важливу роботу. Згідно з народними прикметами, цього дня не варто пити алкоголь, інакше почнуться проблеми зі здоров’ям.

Заборонено сваритися з близькими і сперечатися через дрібниці, бо стосунки зіпсуються надовго. Також 16 травня не можна бажати людям поганого – все повернеться бумерангом.

Що можна робити сьогодні

У народі 16 травня прозвали Житником. Цього дня зазвичай сіяли овес, пшеницю і жито, а будь-яку роботу на городі чи в полі починали з молитви до преподобного Феодора.

Щоб привернути в дім добробут, цього дня радять поставити на стіл кашу – пшеничну, гречану або ячмінну.

Народні прикмети на 16 травня 2025 року

Зацвіла горобина – чекайте на потепління.

Гримить – до гарного врожаю зерна.

Бджоли літають далеко від вулика – до теплої погоди найближчими днями.

День ясний, але квіти не розкрилися – скоро буде негода.

На вільсі багато шишок – до врожаю ячменю.

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