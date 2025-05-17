Яке свято 17 травня 2025 та для чого лишати старе взуття на городі

Сьогодні, 17 травня, в Україні святкують День науки, а кияни відзначають оригінальне локальне свято День сусіда.

У світі на цю дату припадають Міжнародний день боротьби з гомофобією, Всесвітній день пульмонолога, День електрозв’язку та інформаційної спільноти, а також неофіційні свята – День народження Інтернету, День волоського горіха, День віскі та Всесвітній день скандинавської ходьби.

Православні віряни 17 травня згадують святого апостола Андроніка та Юнії.

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Факти ICTV дізналися історію свят цього дня, а ще хто святкує іменини, до яких прикмет зверталися давні українці, що можна і чого не варто робити сьогодні.

Яке сьогодні церковне свято – 17 травня 2025 року

Який сьогодні, 17 травня 2025 року, день в Україні

Хто святкує день ангела 17 травня 2025 року

Що не можна робити 17 травня 2025 року

Що можна робити сьогодні

Народні прикмети на 17 травня 2025 року

Яке сьогодні церковне свято – 17 травня 2025 року

Згідно з церковним календарем цього дня вшановують святих апостолів від 70-ти Андроніка та Юнію. Вони були родичами апостола Павла та його сподвижниками у проповідуванні Євангелія.

Святий Андронік став єпископом Паннонії (нині територія Угорщини та Сербії), де активно навертав язичників у християнство, руйнував ідольські капища, будував храми та звершував чудеса. Юнія (або Іунія) супроводжувала його у місіонерських подорожах.

За одними джерелами, вони мирно відійшли до Бога, за іншими – прийняли мученицьку смерть, а їхні мощі були знайдені в Євгенії – передмісті Константинополя – в V столітті.

Який сьогодні, 17 травня 2025 року, день в Україні

У третю суботу травня в Україні традиційно відзначають День науки — професійне свято, започатковане президентським указом у 1997 році. Цей день покликаний вшанувати науковців, їхню наполегливу працю та внесок у розвиток держави.

У Києві на цю дату припадає День сусіда – молоде міське свято, яке було започатковане мером столиці Віталієм Кличком у 2018 році. Його мета – зміцнити добросусідські зв’язки, згуртувати громади та створити більше дружньої взаємодії між мешканцями.

У цей день кияни можуть організувати сусідські зустрічі, пікніки, допомогти тим, хто потребує підтримки, або просто пригостити сусіда власною випічкою.

Хто святкує день ангела 17 травня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники імен Адріан, Микола, Панас та Степан. Також день ангела святкують Євдокії та Єфросинії.

Що не можна робити 17 травня 2025 року

Не заходити до лісу та в поле. Утім, це має цілком логічне пояснення, адже в цей час активізуються змії, які можуть бути небезпечними для людини.

Уникайте ухвалення важливих рішень – день не сприятливий для серйозних змін чи нових починань.

Не підіймайте речі на роздоріжжі або біля порога. Вважається, що такі предмети можуть нести негативну енергетику.

Не стрижіть волосся та нігті. За повір’ями, це може скоротити тривалість життя.

Уникайте сварок та пліток, аби уникнути тривалих неприємностей.

Що можна робити сьогодні

17 травня традиційно вважається сприятливим днем для сільськогосподарських робіт. Вважається, що все, посіяне й посаджене цього дня, добре приживеться та дасть багатий урожай.

Особливо вдалим цей день є для підгортання картоплі. Народне повір’я каже, що така робота саме 17 травня сприяє рясному врожаю. Також у давнину господарі готували страви з картоплі, аби задобрити землю й отримати щедрий дар восени.

Окрім того, наші предки проводили прості обряди захисту врожаю. Наприклад, на межі городу залишали старе взуття — вірили, що це відлякує злих духів і хвороби від рослин.

Народні прикмети на 17 травня 2025 року

Дощ цього дня віщує дощове літо.

Вітер з півночі – передвісник холодного літа.

Немає роси вранці – чекайте на зміну погоди найближчим часом.

Цвіте калина – час сіяти огірки, гарбузи та кукурудзу.

Багато хрущів – літо буде посушливим.

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